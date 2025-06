Gen V tornerà a settembre: Data e primo trailer della seconda stagione

News Serie TV

In occasione del CCXP Mexico 2025, Prime Video ha annunciato la data di uscita e diffuso il primo trailer della seconda stagione di Gen V, lo spin-off di The Boys.

"Il secondo anno sarà grandioso!". A prometterlo è la stessa Marie, sebbene all'inizio del primo trailer della seconda stagione di Gen V, rilasciato da Prime Video in occasione del CCXP Mexico 2025, ritroviamo lei e i suoi compagni in un luogo molto buio dopo i drammatici fatti che avevano concluso il ciclo precedente. Seconda stagione della quale il servizio streaming ha annunciato anche la data di uscita: 17 settembre, in tempo per l'inizio del nuovo anno accademico, ogni mercoledì con un nuovo episodio (tre la prima settimana).

Annuncio Data: Stagione 2 - Il Teaser Trailer Italiano annuncia la data di uscita della nuova stagione - HD

Gen V: Le anticipazioni della seconda stagione

Il trailer della seconda stagione di Gen V mostra per la prima volta l'aggiunta al cast Hamish Linklater nei panni del nuovo preside della Godolkin University e svela come lo spin-off di The Boys incentrato sulla prossima generazione di Super della Vought International affronterà la morte improvvisa di uno dei suoi protagonisti, Chance Perdomo. Dopo l'intensa battaglia al campus, Marie (Jaz Sinclair), capace di manipolare il sangue, Emma (Lizze Broadway), di rimpicciolirsi, Andre (Perdomo), di controllare i metalli usando i campi elettromagnetici, e Jordan (London Thor e Derek Luh), di cambiare il proprio genere, si sono risvegliati in una stanza dalle pareti bianche, senza via d'uscita.

Si tratta dell'Elmira Adult Rehabilitation Center, lo stesso posto che Marie ha cercato di evitare iscrivendosi alla God U. Non possono usare i loro poteri, ma in qualche modo riescono a tornare alla Godolkin, un luogo molto diverso da quello che avevano lasciato. Non è chiaro cosa sia successo ad Andre: cosa o chi lo abbia ucciso. A chiederselo è anche suo padre, Polarity (Sean Patrick Thomas), il quale dichiara rabbiosamente di voler "bruciare l'università fino alle c***o di fondamenta". Com'è tristemente risaputo, gli autori della serie hanno dovuto riscrivere le sceneggiature della seconda stagione dopo la morte di Perdomo in un incidente motociclistico nel marzo del 2024.

Un'altra succosa anticipazione del trailer riguarda nuovi crossover con The Boys, mostrando non solo che la seconda stagione si collega agli eventi della serie ammiraglia ma funge anche da ponte tra il suo precedente ciclo di episodi e il prossimo, che sarà l'ultimo. Di fatto, il clima alla Godolkin è quello di un regime, effetti a catena del controllo di Patriota (Antony Starr) sul Paese. Mentre cercano di resistervi, i ragazzi scoprono un programma segreto che risale alla fondazione dell'università, qualcosa che potrebbe avere implicazioni più grandi di quanto pensino. "E, in qualche modo, Marie ne fa parte", aggiunge la sinossi ufficiale.