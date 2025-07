Gen V: Nel trailer ufficiale della seconda stagione torna Starlight e arriva Ethan Slater nei panni di un personaggio chiave

News Serie TV

La seconda stagione dello spin-off di The Boys, Gen V, arriverà il 17 settembre su Prime Video: il trailer ufficiale italiano rende anche omaggio al compianto Chance Perdomo.

Prime Video ha diffuso il trailer ufficiale della seconda stagione di Gen V, lo spin-off ambientato nell'universo distorto e iperviolento di The Boys. Il ritorno è fissato per mercoledì 17 settembre, con i primi tre episodi. Presentato in anteprima durante il panel al San Diego Comic-Con, il trailer fa capire cosa dobbiamo aspettarci dai prossimi episodi: nuove alleanze, minacce ancora più oscure e volti noti, come Erin Moriarty che da The Boys torna nei panni di Starlight.

Gen V, le anticipazioni della seconda stagione: Il ritorno di Starlight e un pericoloso progetto segreto

Il trailer si apre proprio con Starlight, che si rivolge a Marie Moreau (Jaz Sinclair) per chiederle aiuto nel fermare un programma segreto della Vought chiamato Progetto Odessa. Per farlo, Marie dovrà tornare alla Godolkin University, ora sotto la stretta autorità del nuovo inquietante preside Dean Cipher, interpretato da Hamish Linklater. La scuola si è trasformata in un regime, sintomo del crescente potere di Patriota e del suo controllo sul Paese.

La seconda stagione vedrà Marie, Jordan (London Thor e Derek Luh) ed Emma (Lizze Broadway) fare ritorno al campus, ancora segnati dal trauma delle vicende precedenti. Nel frattempo, Cate (Maddie Phillips) e Sam (Asa Germann) vengono celebrati come eroi. Ma dietro le celebrazioni, si cela un conflitto sempre più insanabile tra umani e super, mentre emergono nuove verità su un antico e pericoloso esperimento legato alla fondazione dell'università.

Il cast: Il personaggio di Ethan Slater e l'omaggio a Chance Perdomo

Una delle novità è l'ingresso nel cast di Ethan Slater, noto per i suoi ruoli in SpongeBob SquarePants a Broadway e nel film Wicked. Slater interpreterà Thomas Godolkin, personaggio ricorrente e chiave in questa nuova stagione. Il suo arrivo aggiunge un elemento di mistero, considerando che il suo personaggio sembra avere connessioni profonde con il passato del'’università.

Il trailer rende anche un sentito omaggio a Chance Perdomo, l’attore che interpretava Andre Anderson e tragicamente scomparso nel marzo 2024. Una breve sequenza mostra la sua foto in un dossier top-secret, accompagnata da un voice-over che promette di "scoprire la verità sul Progetto Odessa, per Andre". Il personaggio di Polarity, padre di Andre e interpretato da Sean Patrick Thomas, è stato promosso a regolare in questa stagione, mossa che ci fa capire che verrà approfondito il rapporto padre-figlio solo accennato nella prima stagione. Gen V è creata da Michele Fazekas, che è anche da showrunner, affiancata da un team di produttori esecutivi che comprende tra gli altri Eric Kripke, Seth Rogen ed Evan Goldberg.