Gen V: Lo spin-off di The Boys ha finalmente una data!

Prime Video ha diffuso anche il teaser poster della nuova serie.

L'attesa sta per finire, finalmente. Prime Video ha annunciato che Gen V, nuovo spin-off della serie di successo The Boys ambientato in un college per Super, sarà disponibile in streaming a partire dal 29 settembre. La prima settimana saranno rilasciati tre episodi, seguiti da nuovo appuntamento ogni venerdì fino al finale del 3 novembre. Per l'occasione la piattaforma ne ha diffuso anche il teaser poster, che mostra la protagonista Jaz Sinclair nei panni del suo personaggio ancora senza nome mentre posa accanto alla statua di Patriota.

Gen V: La trama e il cast della serie tv spin-off The Boys

Creata dall'ideatore di The Boys Eric Kripke con Craig Rosenberg e Evan Goldberg, Gen V segue la formazione della prima generazione di supereroi, i cui superpoteri non sono innati, ma sono stati loro iniettati - per tutt'altro-che-gentile concessione della Vought International e del suo portentoso Composto V. Questi giovani e competitivi eroi metteranno alla prova i propri limiti, sia fisici sia morali, gareggiando per raggiungere l'ambita prima posizione della classifica della scuola. Impareranno presto che l'ambizione necessita di sacrifici e che la differenza tra giusto e sbagliato non è così chiara come credevano. Quando gli oscuri segreti dell'università verranno a galla, gli studenti dovranno fare i conti con il tipo di supereroi che vogliono diventare.

Nella serie recitano anche Chance Perdomo (Le terrificanti avventure di Sabrina), Lizze Broadway (Here and Now), Shelley Conn (Bridgerton), Maddie Phillips (Teenage Bounty Hunters), London Thor (Shameless), Derek Luh (Shining Vale), Asa Germann, Patrick Schwarzenegger (The Staircase), Sean Patrick Thomas (For All Mankind) e Marco Pigossi. Inoltre, riprenderanno i loro ruoli da The Boys Jessie T. Usher (A-Train), Colby Minifie (Ashley Barrett) e P.J. Byrne (Adam Bourke), mentre ruoli da guest star sono stati affidati a Clancy Brown (Billions, Sleepy Hollow), Alexander Calvert (Supernatural) e Jason Ritter (Dion, Parenthood).