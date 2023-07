Gen V: Il primo trailer dello spin-off di The Boys è scurrile e violento come deve essere

News Serie TV

I primi tre episodi della nuova serie saranno disponibili in streaming su Prime Video il 29 settembre.

Prime Video ha diffuso il primo trailer di Gen V, l'attesissimo nuovo spin-off di The Boys ambientato in un college per aspiranti Super. In streaming dal 29 settembre ogni venerdì con un nuovo episodio (tre la prima settimana), Gen V, un misto tra una serie universitaria e Hunger Games, promette di rendere molto felici i tanti fan delle avventure di Patriota e degli altri Sette, così come di Billy Butcher e degli altri che vogliono fermare i loro soprusi. A giudicare da queste prime, esplicite sequenze, infatti, la nuova serie non ha nulla di meno rispetto a The Boys. Anzi, come promesso, sarà altrettanto cruenta, scurrile e lasciva. Senza contare che è inclusa la partecipazione di più di un volto familiare.

Gen V: La trama e il cast dello spin-off di The Boys

Creata dall'ideatore di The Boys Eric Kripke con Craig Rosenberg e Evan Goldberg, Gen V ci porta nel campus e nelle aule della Godolkin University, l'unico college d'America per i giovani supereroi - controllato ovviamente dalla Vought International. Seguiamo la formazione della prima generazione di supereroi a conoscenza del Composto V, i cui superpoteri non sono innati, ma sono stati loro iniettati. Questi giovani e competitivi eroi metteranno alla prova i propri limiti, sia fisici sia morali, nell'impresa di raggiungere la bramata prima posizione della classifica della scuola. Presto impareranno che l'ambizione necessita di sacrifici e che la differenza tra giusto e sbagliato non è così chiara come credevano. Quando gli oscuri segreti dell'università verranno a galla, gli studenti dovranno fare i conti con il tipo di supereroi che vogliono diventare.

Il trailer mostra il personaggio interpretato da Jaz Sinclair (Le terrificanti avventure di Sabrina) fare una buona impressione sui suoi professori, ma le sue abilità impressionati la rendono un bersaglio tra i suoi compagni di corso. Tra figure autoritarie potenzialmente ambigue e una gioventù difficilmente malleabile che non vuole sostituire il dovere al piacere, il disastro è assicurato. Del resto, l'esempio dei Sette e degli altri Super non è certamente il più inappuntabile in cui si possa sperare.

Il resto del cast include Chance Perdomo (Le terrificanti avventure di Sabrina), Lizze Broadway (Here and Now), Shelley Conn (Bridgerton), Maddie Phillips (Teenage Bounty Hunters), London Thor (Shameless), Derek Luh (Shining Vale), Asa Germann, Patrick Schwarzenegger (The Staircase), Sean Patrick Thomas (For All Mankind) e Marco Pigossi. Inoltre, riprenderanno i loro ruoli da The Boys Jessie T. Usher (interprete di A-Train), Colby Minifie (Ashley Barrett) e P.J. Byrne (Adam Bourke), mentre tra le guest star spiccano Clancy Brown (Billions, Sleepy Hollow), Alexander Calvert (Supernatural) e Jason Ritter (Dion, Parenthood).