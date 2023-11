Gen V: Come quei due cameo a sorpresa nel finale si collegano alla stagione 4 di The Boys

News Serie TV

Eric Kripke commenta i due cameo a sorpresa nello spiazzante finale di stagione di Gen V e spiega come si collegano a The Boys e cosa anticipano della quarta stagione. Occhio ai possibili SPOILER.

Gen V si è conclusa con un adrenalinico ottavo episodio che, nel perfetto stile di The Boys, ha stravolto ancora una volta il suo equilibrio, manipolando le informazioni e riscrivendo una storia più conveniente agli occhi della Vought. Spin-off di The Boys disponibile in streaming su Prime Video, Gen V ha introdotto un nuovo gruppo di personaggi e una trama particolarmente dettagliata che avrà un forte impatto sulla quarta stagione della Serie TV principale, come già ribadito dallo showrunner Eric Kripke. E un indizio di come ciò accadrà è stato inserito nell'episodio finale della prima stagione, con due cameo a sorpresa. (attenzione agli eventuali SPOILER)

Gen V: Come quei due cameo nel finale si collegano alla quarta stagione di The Boys

Ben interconnesse tra loro, The Boys e Gen V sono due show di punta di Prime Video. In attesa della quarta stagione della serie tv ammiraglia, Gen V ha saputo intrattenere il pubblico con una nuova avventura di Super alle prese con segreti oscuri e terribili esperimenti. Nel finale della prima stagione, quei segreti sono emersi alla luce del sole ma la loro natura è stata ancora una volta manipolata dall'intervento della Vought. E questa volta ciò è avvenuto per mano di Patriota. Il temuto personaggio interpretato da Antony Starr è finalmente apparso in Gen V. Seppur per pochi secondi sugli schermi, Patriota ha ribadito ancora una volta di avere un potere sconfinato tra le mani. Eppure non è l'unico cameo degno di nota: a metà dei titoli di coda ecco apparire anche Billy Butcher, interpretato da Karl Urban, che deve vedere con i propri occhi le atrocità del Bosco. In che modo tutto questo spingerà verso la quarta stagione di The Boys? La spiegazione arriva da Michele Fazekas e Eric Kripke, entrambi coinvolti nello spin-off.

Dopo aver scoperto del virus che potrebbe uccidere ogni Super ideato da Shetty, Cate e Sam uniscono le forze, liberano gli studenti dal Bosco e scatenano il caos nella scuola. Così Marie, Andre, Jordan ed Emma cercano di fermarli. In un momento estremamente delicato, ecco apparire anche Patriota, che fraintende (o forse capisce fin troppo bene?) quello che sta succedendo e punisce Marie per aver attaccato Cate. Quando la ragazza si risveglia, si rende conto di essere imprigionata insieme ai suoi compagni, ma di Cate e Sam non vi è traccia. Di fatto, il mondo intero ha appreso che sono proprio loro i ribelli della scuola, mentre Sam e Cate sono diventati i nuovi Guardiani della Godolkin ed è tutto merito di Patriota. La sua apparizione finale è stata fortemente voluta, come ammesso da Eric Kripke:

Non dobbiamo fingere che il mondo non stia bruciando. Possiamo scrivere di ciò che sta realmente accadendo, di ciò che ci spaventa e di ciò che ci turba. The Boys lo ha sempre fatto fin dall'inizio. È importante che Gen V continui a farlo. La parte di Patriota si collega anche a una trama molto più ampia. Se analizzi le stagioni di The Boys come la lenta disintegrazione della psiche di Patriota, si sta dirigendo verso questo punto da molto tempo con questa convinzione nietzscheana/nazista che esista una specie migliore che ha bisogno di controllo sulle specie minori, ma la stanno inquadrando in termini di patriottismo e "Make America Safe Again".

Anche l'arrivo di Butcher è significativo non soltanto per la conclusione di Gen V, anche per quanto accadrà nella quarta stagione di The Boys:

Butcher è consapevole che questo virus è là fuori e volevamo che facesse parte della storia della quarta stagione. Nella writer room hanno proposto di vedere Butcher alla Godolkin così che scoprisse del virus e abbiamo pensato di fare in modo che questo momento arrivasse alla fine di Gen V, così da metterlo subito sulle sue tracce.