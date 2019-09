Fleabag 3: Ci sarà una terza stagione? 

News Serie TV

Ieri sera la serie di Phoebe Waller-Bridge ha trionfato agli Emmy Awards 2019.

Dopo il meritato trionfo di ieri sera, con ben sei Emmy Awards portati a casa (qui la lista completa dei vincitori), Phoebe Waller-Bridge è stata costretta a rispondere ancora una volta alla domanda delle domande: ma ci sarà o no una terza stagione di Fleabag?

"Ad essere sincera", ha detto la sceneggiatrice e attrice dell'apprezzatissima serie tv, disponibile su Amazon Prime Video, "questo è il modo migliore per dirle addio. A me sembra che la storia sia completa, penso sia perfetta così. Si conclude su una nota alta, che non si può superare". Tuttavia, il suo non è stato proprio un no categorico, perché in un'altra intervista con BBC dello scorso marzo, l'attrice ha ammesso: "Ho una mezza idea di riportarla in vita quando avrò tra i 45 e i 50 anni. Voglio dire, nelle ultime due stagioni Fleabag ha fatto un percorso gigantesco: all'inizio si odiava e invece sul finale è tornata a credere di poter amare qualcuno e si è finalmente perdonata. Devo rispettare questo arco narrativo e lasciarla andare per un po'".

Quindi, considerando che adesso Phoebe Waller-Bridge ha trentaquattro anni, forse possiamo sperare di rivederla nei panni di Fleabag nel 2030. Intanto, però, prossimamente arriverà una sua nuova comedy su HBO, intitolata Run e scritta insieme alla sua collaboratrice di lungo corso Vicky Jones, che vedrà protagonisti Merritt Wever e Domhnall Gleeson.