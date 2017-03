FEUD avrà una seconda stagione su Carlo e Diana

L'impero narrativo e televisivo di Ryan Murphy continua a espandersi e proliferare su FX. A pochi gironi dal debutto della prima stagione di FEUD, la rete ha annunciato il rinnovo della serie antologica per un secondo ciclo di 10 episodi, incentrata sul difficile matrimonio tra il Principe Carlo e la Principessa Diana.

FEUD: Charles and Diana, prevista nel 2018, sarà scritta da Murphy insieme con l'ideatore di Brothers & Sisters Jon Robin Baitz, in questo momento dietro le quinte di American Crime Story: Katrina, una delle altre serie antologiche del demiurgo. La storia d'amore (e di odio) tra Carlo e Diana, tramontata nel 1996 dopo quindici anni di matrimonio dal quale sono nati l'erede al trono William e il minore Henry, vide Lady D mantenere il titolo di Principessa di Galles dopo il divorzio, fatto non comune nella famiglia reale, fino alla sua tragica morte nell'agosto del 1997 insieme al suo nuovo compagno Dodi al-Fayed in un incidente stradale a Parigi.

La prima stagione di FEUD, in onda negli Stati Uniti dal 5 marzo, esplora invece la difficile collaborazione tra Joan Crawford e Bette Davis (Jessica Lange e Susan Sarandon) durante e dopo le riprese del film del 1962 Che fine ha fatto Baby Jane?.