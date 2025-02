Euphoria 3, è ufficiale: Ci sarà anche Sharon Stone

News Serie TV

HBO e Sharon Stone hanno confermato la notizia del coinvolgimento dell'attrice nella terza stagione di Euphoria: ecco le ultime anticipazioni.

La notizia circolava già da qualche giorno e ora c'è l'ufficialità: Sharon Stone porterà il suo talento e la sua grazia nella terza stagione di Euphoria. All'attrice candidata all'Oscar è stato affidato un ruolo, ancora misteroso, nei nuvoi episodi della serie di Sam Levinson, in Italia disponibile su Sky e in streaming su NOW .

Sharon Stone reciterà in Euphoria: Le parole dell'attrice

Non c'è niente di più esaltante che andare a lavorare con questo team di talenti entusiasmanti", ha commentato Stone in una dichiarazione condivisa su Instagram dalla pagina ufficiale della serie. "Dal genio di Sam Levinson alla raffinatezza cruda di questo cast profondamente toccante e della troupe affiatata. Sono onorata di far parte di Euphoria", ha aggiunto. Per Stone questo non è il primo ruolo in una produzione televisiva (precedentemente la ricordiamo in Agent X, Mosaic e Ratched, e come guest star in The New Pope e L’assistente di volo)

Gli altri nuovi membri del cast

L'attrice di Basic Instinct raggiunge gli altri nuovi membri del cast annunciati Adewale Akinnuoye-Agbaje (His Dark Materials), Toby Wallace (Pistol), Kadeem Hardison (Tutti al college), la pop star spagnola Rosalía, l'ex star della NFL Marshawn Lynch, James Landry Hébert (1883), Anna Van Patten (Gossip Girl), Priscilla Delgado (Ragazze vincenti) e Darrell Britt-Gibson (Barry).

Il cast storico e le anticipazioni: Chi torna e chi non ci sarà

Dalle notizie precedenti sappiamo inoltre che Nika King (interprete di Leslie), Algee Smith (Chris), Storm Reid (Gia) e Barbie Ferreira (Kat) non torneranno nei prossimi episodi, così come non lo faranno Javon 'Wanna' Walton (Ashtray, morto nel finale del ciclo precedente), Austin Abrams (Ethan) e Angus Cloud (Fez), scomparso tragicamente nel luglio del 2023. Confermato, invece, il ritorno dei protagonisti più amati: Zendaya, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Hunter Schafer, Alexa Demie, Eric Dane e Maude Apatow. Stando ai pochi dettagli al momento disponibili, la terza stagione di Euphoria, che potrebbe o non potrebbe essere l’ultima della serie, presenterà un salto temporale che porterà i giovani personaggi fuori dal liceo. Le riprese sono iniziate da qualche settimana e l'arrivo in tv è previsto nel 2026, ben quattro anni dopo il ciclo precedente.