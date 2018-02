Ennesimo addio nel cast di Law & Order: Unità Speciale

Attenzione: L'approfondimento che segue include anticipazioni del tredicesimo episodio della stagione 19 di Law & Order: Unità Speciale, The Undiscovered Country.

Con un tempismo che non dovrebbe essere casuale, nell'episodio in cui Sam Waterston, un veterano del franchise Law & Order, ha ripreso brevemente il ruolo di Jack McCoy, Law & Order: Unità Speciale ha messo in scena un nuovo pesante addio nel suo cast: Raúl Esparza ha lasciato i panni dell'assistente del procuratore distrettuale Rafael Barba, da lui indossati nelle ultime sei stagioni.

In The Undiscovered Country, tredicesimo episodio della stagione 19 (in Italia in onda da questa domenica alle ore 21:20 su Premium Crime), Barba ha trascinato l'intera squadra in una situazione difficile dopo essere stato accusato di omicidio per aver staccato la spina a un bambino morto cerebralmente. Sebbene poi sia stato dichiarato non colpevole, traumatizzato dal caso, l'assistente si è dimesso e ha detto a Olivia (Mariska Hargitay) che doveva andare via. Il protagonista della cancellata Chicago Justice Peter Stone ha preso dunque il suo posto, con il suo interprete Philip Winchester ora un membro regolare del cast.

"È stato davvero un onore scrivere per Raúl", ha dichiarato lo showrunner di Law & Order: Unità Speciale Michael Chernuchin dopo l'episodio. "La forza, la sensibilità e la moralità che ha conferito al personaggio di Rafael Barba non ha mai mancato di elevare le nostre sceneggiature. Raúl è di famiglia e non vediamo l'ora di vedere il suo talento brillare in altri progetti. Per quanto riguarda Barba, i fan di SVU potrebbero vederlo di nuovo prima o poi". Esparza ha scritto invece su Twitter: "Arrivederci, Barba. Grazie. Mi ha cambiato la vita. E tu, sempre tu, mia Liv, mia amica Mariska. Farò sempre tesoro del tempo trascorso con tutti voi".