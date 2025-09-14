Emmy 2025: Dove vederli in tv e in streaming, i pronostici e tutto quello che c'è da sapere

News Serie TV

La notte tra domenica 14 e lunedì 15 settembre torna l'appuntamento con i premi più importanti della tv americana: ecco come seguire, anche in Italia, la cerimonia della 77esima edizione degli Emmy Awards e tutto quello che c'è da sapere.

Torna la notte più attesa da chi ama la televisione americana, quella in cui le star del piccolo schermo si danno appuntamento sotto i riflettori di Los Angeles per celebrare l'eccellenza nelle serie TV. Domenica 14 settembre 2025 (in Italia, nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 si svolgerà la 77esima edizione dei Primetime Emmy Awards. La cerimonia, organizzata come sempre dall'Academy of Television Arts and Sciences, avrà luogo al Peacock Theatre di Los Angeles e vedrà alla conduzione, per la prima volta, il comico Nate Bargatze. Se anche voi siete tra quelli che non vogliono perdersi questa tradizionale celebrazione della tv americana, ecco tutte le informazioni utili per seguire l'evento in diretta, anche dall'Italia, oltre ai favoriti di quest'anno e alle curiosità sulle nomination.

Emmy 2025: Come vedere la cerimonia in diretta e in streaming

Anche quest'anno gli Emmy Awards saranno trasmessi in diretta in Italia da Sky, che garantirà una copertura completa dell'evento. L'appuntamento è fissato su Sky Atlantic e in streaming su NOW, dove sarà possibile seguire l'intera serata con traduzione simultanea oppure, per i più appassionati, in lingua originale. Il collegamento inizierà all'una di notte con il pre-show, dedicato al red carpet e all'arrivo delle celebrità. A partire dalle due, invece, comincerà la cerimonia vera e propria, con la consegna dei premi e la presenza sul palco di molte delle star nominate o coinvolte nei principali progetti televisivi dell'anno. Come sempre, si tratterà di una lunga maratona che andrà avanti fino alle prime luci dell'alba. Ma, se non ve la sentite di rimanere svegli, naturalmente troverete il mattino seguente tutta la copertura e le informazioni sui vincitori qui su ComingSoon.it - Serie TV.

Emmy 2025: Le regole e i numeri delle nomination

Le candidature di quest'anno sono state annunciate a luglio e, come previsto, hanno premiato le produzioni andate in onda tra il primo giugno 2024 e il 31 maggio 2025. Il dato più evidente, scorrendo le nomination, è il dominio di Apple TV+ e HBO/HBO Max. A guidare la classifica delle serie più nominate troviamo Scissione (Severance), il thriller psicologico di Apple TV+, che ha ottenuto ben 27 candidature, superando di gran lunga il risultato della sua prima stagione. Subito dietro, con 24 nomination, c'è The Penguin, lo spin-off noir di HBO Max ambientato nell'universo di The Batman. È interessante notare come le due serie non si trovino in diretta concorrenza nelle categorie principali, permettendo a entrambe di brillare nei rispettivi generi.

Molto bene anche per la terza stagione di The White Lotus e per la comedy rivelazione The Studio, entrambe con 23 nomination. Seguono poi The Last of Us con 16, Andor e Hacks con 14, e a pari merito con 13 candidature Adolescence di Netflix, The Bear di FX e The Pitt, nuovo medical drama targato HBO Max e in arrivo il24 settembre su Sky e in streaming su NOW. A livello di piattaforme, è stato un anno da record per HBO e Max, che insieme totalizzano 142 nomination, il numero più alto mai raggiunto dalle due realtà. Apple TV+ non è da meno, con 81 nomination complessive, mentre Netflix resta saldamente sul podio con 120.

Emmy 2025: chi vincerà? I favoriti e i pronostici

Se negli anni passati i premi sembravano dominati da pochi titoli capaci di fare incetta di statuette, quest'anno le cose potrebbero andare diversamente. I pronostici della vigilia, infatti, parlano di un'edizione molto più combattuta, soprattutto nelle categorie drama e comedy, dove i giochi sembrano ancora aperti. Nella categoria dedicata alle serie drammatiche, la sfida principale è tra Scissione e The Pitt, con il titolo Apple TV+ che parte con un leggero vantaggio. Tuttavia, molti scommettono su The Pitt per alcune vittorie chiave, in particolare quella come miglior attore protagonista. Il favorito assoluto è infatti Noah Wyle che potrebbe avere la meglio su Adam Scott, volto di Scissione.

Nelle comedy, invece, gli occhi sono tutti puntati su The Studio, la serie creata e interpretata da Seth Rogen, che ha già fatto incetta di nomination e potrebbe rivelarsi la grande sorpresa dell’anno. Hacks, vincitrice lo scorso anno, cercherà di difendere il titolo, ma secondo molti critici Rogen ha buone possibilità di portare a casa la statuetta per il miglior attore, battendo anche il favorito uscente Jeremy Allen White di The Bear. Sul fronte femminile, nella categoria drama sembra essere l'anno di Kathy Bates, straordinaria in Matlock, mentre nella comedy Jean Smart potrebbe fare il bis con Hacks, anche se dovrà vedersela con concorrenti agguerrite come Quinta Brunson e Kristen Bell, quest'ultima alla sua prima candidatura con la serie Nobody Wants This. Per quanto riguarda le miniserie, la competizione è tutta tra Adolescence, produzione originale di Netflix, e The Penguin.

Chi vedremo sul palco

Come sempre, si alterneranno sul palco come presentatori grandi nomi della TV e del cinema, da Elizabeth Banks a Walton Goggins, passando per Tina Fey e Jennifer Coolidge. Sono attese anche importanti reunion come quelle dei cast di Una mamma per amica, Law & Order, Grey's Anatomy e American Horror Story. Si ritroveranno, inoltre, anche le star di Mercoledì Jenna Ortega e Catherine Zeta-Jones.

In attesa di scoprire come andrà a finire, vi rimandiamo alla lista completa delle nomination della 77esima edizione degli Emmy Awards e al nostro approfondimento dedicato ai vincitori dei Creative Arts Emmy Awards.