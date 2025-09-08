Emmy 2025: The Studio e The Penguin fanno incetta di premi ai Creative Arts Emmy Awards
La comedy di Apple TV+ The Studio e la miniserie DC The Penguin raccolgono il maggior numero di premi ai Creative Arts Emmy Awards 2025. Premiate anche Scissione e The Pitt.
Come ogni anno a settembre, l'industria del piccolo schermo si prepara alla sua grande notte. A una settimana dalla cerimonia di premiazione dei 77esimi Primetime Emmy Awards, il più prestigioso dei premi televisivi (in Italia in onda la notte tra domenica 14 e lunedì 15 in diretta su Sky Atlantic e in streaming su NOW), durante l'ultimo fine settimana, la Television Academy ha proclamato i vincitori nelle circa 100 categorie - per lo più tecniche - che per forza di cose non potranno avere uno spazio durante la già infinita grande cerimonia al Peacock Theater di Los Angeles. A portare a casa il maggior numero di statuette, nove, ai Creative Arts Emmy Awards è stata la grande sorpresa di questo 2025, The Studio di Apple TV+. Se il buongiorno si vede dal mattino, potremmo aver trovato già la serie che batterà le comedy più premiate degli ultimi anni Hacks e The Bear, anch'esse in corsa.
Ottimo risultato per The Penguin di HBO Max, la seconda produzione con più candidature dell'edizione 2025, che già premiata otto volte si conferma la favorita tra le miniserie. Le statuette più chiacchierate della doppia serata sono state quelle a Bryan Cranston per il suo ruolo da guest star in The Studio, suo primo Emmy per un ruolo comico; le sei a Scissione di Apple TV+, il drama favorito dell'anno, incluso quello per Merritt Wever come miglior guest star (il terzo della sua carriera) e per la migliore sequenza dei crediti di apertura; ad Arcane di Netlfix, che ha trionfato tra le serie animate con quattro premi, replicando l'ottimo risultato del 2022; al compositore Cristobal Tapia de Veer per il discusso tema musicale d'apertura della terza stagione di The White Lotus, il quarto che ritira per l'acclamata serie di HBO e anche l'ultimo dopo il suo allontanamento in seguito a contrasti con l'ideatore Mike White; e alla leggendaria Julie Andrews per la sua performance fuori campo in Bridgerton di Netflix, vinto per la terza stagione dopo le sue candidature nelle due precedenti.
Creative Arts Emmy Awards 2025: Tutti i vincitori
Film Tv: Rebel Ridge
Attore Ospite in un Drama: Shawn Hatosy, The Pitt
Attrice Ospite in un Drama: Merritt Wever, Scissione
Attore Ospite in una Comedy: Bryan Cranston, The Studio
Attrice Ospite in una Comedy: Julianne Nicholson, Hacks
Comedy, Drama o Varietà di Forma Breve: The Daily Show: Desi Lydic Foxsplains
Performer in una Comedy o un Drama di Forma Breve: Desi Lydic, The Daily Show: Desi Lydic Foxsplains
Casting per un Drama: The Pitt
Casting per una Comedy: The Studio
Casting per una Miniserie o Serie Antologica o Film Tv: Adolescence
Fotografia per una Serie (Un'ora): Scissione
Fotografia per una Serie (Mezz'ora): The Studio
Fotografia per una Miniserie o Serie Antologica o Film Tv: Adolescence
Costumi per una Serie Contemporanea: The Studio
Costumi per una Serie d'Epoca: Bridgerton
Costumi per una Serie Fantasy/Sci-Fi: Andor
Costumi per una per una Miniserie o Serie Antologica o Film Tv Contemporanei: The Penguin
Acconciature per una Serie Contemporanea: The Penguin
Acconciature per una Serie d'Epoca o Fantasy/Sci-Fi: Bridgerton
Trucco per una Serie Contemporanea (Non Prostetico): The Penguin
Trucco per una Serie d'Epoca o Fantasy/Sci-Fi (Non Prostetico): House of the Dragon
Trucco Prostetico: The Penguin
Production Design per una Serie Contemporanea (Un'ora): Scissione
Production Design per una Serie (Mezz'ora): The Studio
Production Design per una Serie d'Epoca o Fantasy (Un'ora): Andor
Picture Editing per un Drama: Andor
Picture Editing per una Comedy Camera Singola: The Studio
Picture Editing per una Comedy Multi-Camera: Frasier
Picture Editing per una Miniserie o Serie Antologica o Film Tv: Monsters: La storia di Lyle ed Erik Menendez
Crediti di Apertura: Scissione
Tema Originale dei Crediti di Apertura: The White Lotus
Componimento Musicale per una Serie: Scissione
Componimento Musicale per una Miniserie o Serie Antologica, Film Tv o Speciale: The Penguin
Musica e Testi Originali: The Boys
Supervisione Musicale: The Studio
Sound Editing per una Comedy o un Drama (Un'ora): The Last of Us
Sound Editing per una Comedy o un Drama (Mezz'ora): The Studio
Sound Editing per una Miniserie o Serie Antologica, Film Tv o Speciale: The Penguin
Sound Editing per un Programma Animato: Arcane
Missaggio Sonoro per una Comedy o un Drama (Un'ora): Scissione
Missaggio Sonoro per una Comedy o un Drama (Mezz'ora) e Animazione: The Studio
Missaggio Sonoro per una Miniserie o Serie Antologica o Film Tv: The Penguin
Coreografia per uno Sceneggiato: Étoile
Programma Animato: Arcane
Risultato individuale nell'Animazione: Bruno Couchinho, Arcane; Faustine Dumontier, Arcane; Daryl Graham, Love, Death & Robots; Robert Valley, Love, Death & Robots; Gigi Cavenago, Love, Death & Robots; Edgar Martins, Love, Death & Robots
Interpretazione di un Personaggio con Voce Fuori Campo: Julie Andrews, Bridgerton
Effetti Speciali in una Stagione o Film Tv: Andor
Effetti Speciali in un Singolo Episodio: The Penguin
Stunt: The Boys
Coordinamento Stunt per un Drama: The Boys
Coordinamento Stunt per una Comedy: The Righteous Gemstones
L'elenco completo dei vincitori è disponibile nel sito Emmys.com.