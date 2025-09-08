Emmy 2025: The Studio e The Penguin fanno incetta di premi ai Creative Arts Emmy Awards

News Serie TV

La comedy di Apple TV+ The Studio e la miniserie DC The Penguin raccolgono il maggior numero di premi ai Creative Arts Emmy Awards 2025. Premiate anche Scissione e The Pitt.

Come ogni anno a settembre, l'industria del piccolo schermo si prepara alla sua grande notte. A una settimana dalla cerimonia di premiazione dei 77esimi Primetime Emmy Awards, il più prestigioso dei premi televisivi (in Italia in onda la notte tra domenica 14 e lunedì 15 in diretta su Sky Atlantic e in streaming su NOW), durante l'ultimo fine settimana, la Television Academy ha proclamato i vincitori nelle circa 100 categorie - per lo più tecniche - che per forza di cose non potranno avere uno spazio durante la già infinita grande cerimonia al Peacock Theater di Los Angeles. A portare a casa il maggior numero di statuette, nove, ai Creative Arts Emmy Awards è stata la grande sorpresa di questo 2025, The Studio di Apple TV+. Se il buongiorno si vede dal mattino, potremmo aver trovato già la serie che batterà le comedy più premiate degli ultimi anni Hacks e The Bear, anch'esse in corsa.

Ottimo risultato per The Penguin di HBO Max, la seconda produzione con più candidature dell'edizione 2025, che già premiata otto volte si conferma la favorita tra le miniserie. Le statuette più chiacchierate della doppia serata sono state quelle a Bryan Cranston per il suo ruolo da guest star in The Studio, suo primo Emmy per un ruolo comico; le sei a Scissione di Apple TV+, il drama favorito dell'anno, incluso quello per Merritt Wever come miglior guest star (il terzo della sua carriera) e per la migliore sequenza dei crediti di apertura; ad Arcane di Netlfix, che ha trionfato tra le serie animate con quattro premi, replicando l'ottimo risultato del 2022; al compositore Cristobal Tapia de Veer per il discusso tema musicale d'apertura della terza stagione di The White Lotus, il quarto che ritira per l'acclamata serie di HBO e anche l'ultimo dopo il suo allontanamento in seguito a contrasti con l'ideatore Mike White; e alla leggendaria Julie Andrews per la sua performance fuori campo in Bridgerton di Netflix, vinto per la terza stagione dopo le sue candidature nelle due precedenti.

Creative Arts Emmy Awards 2025: Tutti i vincitori

Film Tv: Rebel Ridge

Attore Ospite in un Drama: Shawn Hatosy, The Pitt

Attrice Ospite in un Drama: Merritt Wever, Scissione

Attore Ospite in una Comedy: Bryan Cranston, The Studio

Attrice Ospite in una Comedy: Julianne Nicholson, Hacks

Comedy, Drama o Varietà di Forma Breve: The Daily Show: Desi Lydic Foxsplains​

Performer in una Comedy o un Drama di Forma Breve: Desi Lydic, The Daily Show: Desi Lydic Foxsplains

Casting per un Drama: The Pitt​

Casting per una Comedy: The Studio​

Casting per una Miniserie o Serie Antologica o Film Tv: Adolescence​

Fotografia per una Serie (Un'ora): Scissione

Fotografia per una Serie (Mezz'ora): The Studio​

Fotografia per una Miniserie o Serie Antologica o Film Tv: Adolescence

Costumi per una Serie Contemporanea: The Studio

Costumi per una Serie d'Epoca: Bridgerton

Costumi per una Serie Fantasy/Sci-Fi: Andor

Costumi per una per una Miniserie o Serie Antologica o Film Tv Contemporanei: The Penguin​

Acconciature per una Serie Contemporanea: The Penguin​

Acconciature per una Serie d'Epoca o Fantasy/Sci-Fi: Bridgerton​

Trucco per una Serie Contemporanea (Non Prostetico): The Penguin​

Trucco per una Serie d'Epoca o Fantasy/Sci-Fi (Non Prostetico): House of the Dragon​

Trucco Prostetico: The Penguin​

Production Design per una Serie Contemporanea (Un'ora): Scissione

Production Design per una Serie (Mezz'ora): The Studio​

Production Design per una Serie d'Epoca o Fantasy (Un'ora): Andor

Picture Editing per un Drama: Andor​

Picture Editing per una Comedy Camera Singola: The Studio​

Picture Editing per una Comedy Multi-Camera: Frasier​

Picture Editing per una Miniserie o Serie Antologica o Film Tv: Monsters: La storia di Lyle ed Erik Menendez​

Crediti di Apertura: Scissione

Tema Originale dei Crediti di Apertura: The White Lotus​

Componimento Musicale per una Serie: Scissione

Componimento Musicale per una Miniserie o Serie Antologica, Film Tv o Speciale: The Penguin​

Musica e Testi Originali: The Boys​

Supervisione Musicale: The Studio​

Sound Editing per una Comedy o un Drama (Un'ora): The Last of Us​

Sound Editing per una Comedy o un Drama (Mezz'ora): The Studio​

Sound Editing per una Miniserie o Serie Antologica, Film Tv o Speciale: The Penguin​

Sound Editing per un Programma Animato: Arcane

Missaggio Sonoro per una Comedy o un Drama (Un'ora): Scissione

Missaggio Sonoro per una Comedy o un Drama (Mezz'ora) e Animazione:​ The Studio​

Missaggio Sonoro per una Miniserie o Serie Antologica o Film Tv: The Penguin​

Coreografia per uno Sceneggiato: Étoile

Programma Animato: Arcane

Risultato individuale nell'Animazione: Bruno Couchinho, Arcane; Faustine Dumontier, Arcane; Daryl Graham, Love, Death & Robots; Robert Valley, Love, Death & Robots; Gigi Cavenago, Love, Death & Robots; Edgar Martins, Love, Death & Robots

Interpretazione di un Personaggio con Voce Fuori Campo: Julie Andrews, Bridgerton

Effetti Speciali in una Stagione o Film Tv: Andor​

Effetti Speciali in un Singolo Episodio: The Penguin​

Stunt: The Boys

Coordinamento Stunt per un Drama: The Boys​

Coordinamento Stunt per una Comedy: The Righteous Gemstones​

L'elenco completo dei vincitori è disponibile nel sito Emmys.com.