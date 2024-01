Emmy 2023: The Last of Us trionfa ai Creative Arts Emmy Awards

News Serie TV

Annunciati i vincitori nelle categorie tecniche: premi anche a The White Lotus, Mercoledì e The Bear. Lunedì 15 gennaio la cerimonia di premiazione nelle categorie principali.

The Last of Us inizia ben presto a fare incetta di premi ancor prima della sontuosa cerimonia di premiazione dei 75esimi Primetime Emmy Awards. La serie post-apocalittica di HBO ha conquistato già 8 statutette ai Creative Arts Emmy Awards, una pre-cerimonia riservata ai premi tecnici e agli altri che non riusciranno ad avere uno spazio durante il tradizionale gala di lunedì 15 gennaio (cerimonia slittata da settembre a gennaio a causa degli scioperi di sceneggiatori e attori). Oltre ad aver vinto nelle categorie Sound Editing, Effetti speciali e Trucco prostetico, il drama HBO ha fatto vincere a Nick Offerman e a Storm Reid i loro primi Emmy, rispettivamente come miglior attore e miglior attrice ospiti in un drama.

Non sono rimasta a bocca asciutta, comunque, neppure The White Lotus, Mercoledì e The Bear che finora si sono portati a casa quattro Emmy ciascuno. La serie antologica di Mike White ha vinto, tra gli altri, il premio per il Miglior casting per una serie drammatica, mentre la serie Netflix diretta (parzialmente) da Tim Burton ha primeggiato nelle categorie Trucco per una Serie Contemporanea (Non Prostetico) e Costumi per una Serie Contemporanea. The Bear ha vinto nelle categorie Casting per una serie comedy, Montaggio per una Comedy Camera Singola, Montaggio del suono per una serie comedy o drama di mezz'ora e Missaggio sonoro per un Drama o Comedy (Mezz'ora) e Animazione. Tra gli attori hanno vinto anche Sam Richardson, per la sua partecipazione come guest star in Ted Lasso, e Judith Light come Migliore attrice ospite in una comedy, per la sua performance in Poker Face. Prima di lasciarvi alla lista dei vincitori dei Creative Arts Emmy Awards 2023 (che aggiorneremo con i restanti premi che verranno assegnati nella seconda parte della cerimonia la notte tra il 7 e l'8 gennaio), segnaliamo che l'Academy ha voluto premiare anche la stagione finale de La fantastica signora Maisel con due Emmy: quelli per il miglior Trucco per una Serie e/o Personaggio d'Epoca (Non Prostetico) e miglior Fotografia per una Serie Camera Singola (Un'ora).

Creative Arts Emmy Awards 2023: Tutti i vincitori

Film Tv: Weird: The Al Yankovic Story

Attore Ospite in un Drama: Nick Offerman, The Last of Us

Attrice Ospite in un Drama: Storm Reid, The Last of Us

Attore Ospite in una Comedy: Sam Richardson, Ted Lasso

Attrice Ospite in una Comedy: Judith Light, Poker Face

Drama, Comedy o Varietà di Forma Breve: (da assegnare)

Attore in un Drama o una Comedy di Forma Breve: Tim Robinson, I Think You Should Leave with Tim Robinson​

Attrice in un Drama o una Comedy di Forma Breve: Jasmine Guy, Chronicles Of Jessica Wu

Casting per un Drama: The White Lotus

Casting per una Comedy: The Bear

Casting per una Miniserie o Serie Antologica o Film Tv: BEEF - Lo scontro

Fotografia per una Serie Camera Singola (Un'ora): La fantastica signora Maisel

Fotografia per una Serie Camera Singola (Mezz'ora): Atlanta

Fotografia per una Miniserie o Serie Antologica o Film Tv: Black Bird

Costumi per una Serie Contemporanea: Mercoledì

Costumi per una Serie d'Epoca: The Great​

Costumi per una Serie Fantasy/Sci-Fi: House of the Dragon

Costumi per una per una Miniserie contemporanea o Serie Antologica o Film Tv: BEEF - Lo scontro

Costumi per una Miniserie d'Epoca o Serie Antologica o Film Tv: Daisy Jones & The Six

Acconciature per una Serie Contemporanea: The White Lotus

Acconciature per una Serie e/o Personaggio d'Epoca: La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton​

Trucco per una Serie Contemporanea (Non Prostetico): Mercoledì

Trucco per una Serie e/o Personaggio d'Epoca (Non Prostetico): La fantastica signora Maisel

Trucco Prostetico: The Last of Us

Production Design per una Serie Contemporanea (Un'ora): Mercoledì

Production Design per una Serie (Mezz'ora): Only Murders in the Building

Production Design per una Serie d'Epoca o Fantasy (Un'ora): Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities

Picture Editing per un Drama Camera Singola: The Last of Us

Picture Editing per una Comedy Camera Singola: The Bear

Picture Editing per una Comedy Multi-Camera: Night Court

Picture Editing per una Miniserie o Serie Antologica o Film Tv: BEEF - Lo scontro

Crediti di Apertura: The Last of Us

Motion Design: Ms. Marvel

Tema Originale dei Crediti di Apertura: Mercoledì

Componimento Musicale per una Serie: The White Lotus

Componimento Musicale per una Miniserie o Serie Antologica, Film Tv o Speciale: Weird: The Al Yankovic Story

Musica e Testi Originali: Ted Lasso

Supervisione Musicale: The White Lotus

Sound Editing per un Drama o una Comedy (Un'ora): The Last of Us

Sound Editing per un Drama o Comedy (Mezz'ora) e Animazione: The Bear

Sound Editing per una Miniserie o Serie Antologica, Film Tv o Speciale: Prey

Missaggio Sonoro per un Drama o una Comedy (Un'ora): The Last of Us

Missaggio Sonoro per un Drama o Comedy (Mezz'ora) e Animazione:​ The Bear

Missaggio Sonoro per una Miniserie o Serie Antologica o Film Tv: Daisy Jones & The Six

Coreografia per uno Sceneggiato: Blindspotting

Programma Animato: (da assegnare)

Risultato individuale nell'Animazione: Entergalactic

Interpretazione di un Personaggio con Voce Fuori Campo: (da assegnare)

Effetti Speciali in una Stagione o Film Tv: The Last of Us

Effetti Speciali in un Singolo Episodio: Five days at Memorial, Giorno 2

Stunt: The Mandalorian, Capitolo 24: Il Ritorno

Coordinamento Stunt per un Drama, Miniserie o Serie Antologica o Film TV: The Boys

Coordinamento Stunt per una Comedy o Varietà: Barry

L'elenco completo dei vincitori è disponibile nel sito Emmys.com.