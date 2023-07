Emmy 2023: Le italiane Sabrina Impacciatore e Simona Tabasco nominate per The White Lotus

News Serie TV

Tra i candidati ai premi più importanti della tv americana quest'anno c'è molta Italia, grazie alla serie antologica di Mike White che ha fatto tappa in Sicilia.

Come se avessimo bisogno di altre conferme per capire quanto per loro le porte di Hollywood siano ormai spalancate, è arrivata la conferma più importante. Sabrina Impacciatore e Simona Tabasco, che hanno incantato gli americani (e anche noi) con le loro interpretazioni nella seconda stagione di The White Lotus, hanno ricevuto una nomination agli Emmy, i premi più importanti della tv americana. Le due attrici, interpreti rispettivamente di Valentina e di Lucia nel secondo capitolo della serie antologica di Mike White ambientato in Sicilia, concorreranno per la statuetta nella categoria Migliore attrice non protagonista in una serie drammatica.

The White Lotus: Il successo della seconda stagione

Le nomination della 75esima edizione dei premi Emmy sono state annunciate questo pomeriggio in diretta da Los Angeles dalla star di Community e Cambio di direzione Yvette Nicole Brown e dal presidente della Television Academy Frank Scherma. The White Lotus - che, a differenza dello scorso anno, non concorre più tra le miniserie bensì tra le serie drammatiche - con 23 candidature totali quest'anno è tra le serie più nominate (già per la prima stagione aveva fatto incetta di premi, vincendone 10). Elogiata dalla critica e premiata dal pubblico, la seconda stagione è ambientata in un immaginario resort di lusso della catena White Lotus in Sicilia ed è stata girata a Taormina e dintorni lo scorso anno (in Italia è disponibile su Sky e in streaming su NOW).

Sabrina e Impacciatore e Simona Tabasco alla conquista dell'Emmy

Sabrina Impacciatore ha interpretato l'algida manager dell'hotel Valentina, una donna che sembra tutta d'un pezzo ma che finisce per sciogliersi quando si libera del suo segreto. Simona Tabasco, invece, ha vestito i panni di Lucia, una escort furba e manipolatrice che frequenta l'hotel in cerca di clienti benestanti di cui approfittarsi. Le due attrici italiane condividono la nomination con le colleghe di The White Lotus Jennifer Coolidge, amatissima interprete di Tanya McQuoid, l'interprete di Daphne Meghann Fahy e Aubrey Plaza, chee ha interpretato Harper; e nella stessa categoria sono nominate anche Elizabeth Debicki per The Crown, Rhea Seehorn per Better Call Saul e J. Smith-Cameron per Succession.

Per scoprire se una delle due si aggiudicherà l'ambita statuetta bisognerà attendere il prossimo 18 settembre quando, sciopero degli sceneggiatori americani permettendo, è fissata la data della cerimonia di premiazione a Los Angeles.