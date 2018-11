Elseworlds: Le trame ufficiali del crossover tra Arrow, The Flash e Supergirl

The CW ha diffuso le trame ufficiali dei tre episodi che a dicembre vedranno i protagonisti di Arrow, The Flash e Supergirl unire le forze contro una minaccia comune. Intitolato Elseworlds, il crossover introdurrà nell'Arrowverse i personaggi di Batwoman (Ruby Rose, Orange Is the New Black) e Lois Lane (Elizabeth Tulloch, Grimm), oltre ad alcuni altri, e vedrà il ritorno di un volto familiare, Clark Kent/Superman (Tyler Hoechlin). Se finora alcuni punti erano rimasti poco chiari, come il motivo per cui Oliver Queen si ritroverà improvvisamente nei panni di Flash e Barry Allen in quelli di Green Arrow, quanto diffuso dalla rete americana rivela qualche nuovo tassello.

Si partirà il 9 dicembre con The Flash, in onda eccezionalmente di domenica. "Quando Barry Allen (Grant Gustin) e Oliver Queen (Stephen Amell) si svegliano e scoprono di essersi scambiati i corpi, i due si danno da fare per scoprire cosa abbia disturbato la sequenza temporale causando un tale cambiamento. Tuttavia, le cose si complicano rapidamente quando ne parlano al Team Flash e nessuno della squadra gli crede. Barry e Oliver realizzano quindi di avere bisogno dell'aiuto di Supergirl (Melissa Benoist) e di dover raggiungere la Smallville di Terra-38, dove incontrano il cugino di Kara, Clark Kent, e l'intrepida reporter Lois Lane".

Lunedì 10 dicembre, l'episodio di Arrow vedrà "Oliver e Barry ancora bloccati l'uno nel corpo dell'altro. Una pista li conduce al nome di John Deegan (Jeremy Davies, Lost) e raggiungono Gotham City con Supergirl per capire il motivo per cui la loro realtà è cambiata. Una volta qui, il gruppo incontra la misteriosa Kate Kane, la quale gli fornisce alcune informazioni che lo portano al [manicomio criminale] di Arkham Asylum". Infine, nell'episodio di Supergirl in onda eccezionalmente martedì 11 dicembre, "Supergirl, Flash, Green Arrow e Superman saranno impegnati nella battaglia della loro vita".