Elle, il prequel de La rivincita delle bionde è in produzione: La prima foto della giovane protagonista

Sono iniziate le riprese di Elle, la serie di Prime Video che racconterà l'adolescenza del personaggio interpretato da Reese Witherspoon nel film cult: ecco la prima foto della protagonista Lexi Minetree e tutto quello che sappiamo.

Prima di entrare ad Harvard e arrivare fino a Washington, D.C. come deputata, la bionda di rosa vestita interpretata nei film della saga de La rivincita delle bionde Reese Witherspoon era un'adolescente con tanti sogni. Scopriremo tutto nella nuova serie prequel Elle che è appena entrata in produzione e arriverà prossimamente in streaming su Prime Video. Per celebrare l'inizio delle riprese, la stessa Witherspoon - che è coinvolta come produttrice esecutiva della serie - ha condiviso uno scatto in cui vediamo per la prima volta la giovane protagonista Lexi Minetree nei panni della Elle adolescente.

Elle: La trama e i dettagli della serie prequel de La rivincita delle bionde

Creata da Laura Kittrell (Insecure), che sarà anche showrunner con Caroline Dries, la serie prequel segue Elle Woods al liceo mentre fa quelle esperienze di vita che l'hanno trasformata nell'iconica giovane donna che abbiamo imparato a conoscere e ad amare nel primo film de La rivicita delle bionde. La serie è ambientata anni prima degli eventi del primo film in cui Elle Woods (Reese Witherspoon), dopo la laurea, si è iscritta alla facoltà di legge di Harvard per intraprendere una carriera legale. Kittrell è produttrice esecutiva Reese Witherspoon, Lauren Neustadter e Lauren Kisilevsky di Hello Sunshine, e con il produttore del franchise cinematografico Marc Platt. "I fan scopriranno come Elle Woods se l'è cavata nel suo mondo da adolescente con la sua personalità unica e la sua ingegnosità, in modi che solo la nostra amata Elle poteva adottare", aveva detto Witherspoon quando aveva presentato il progetto agli scorsi Upfront di Prime Video.

Il cast e i personaggi

Tom Everett Scott (L'estate nei tuoi occhi) interpreterà Wyatt Woods, il padre di Elle, mentre June Diane Raphael (Grace and Frankie) sarà invce la madre, Eva, descriitta come il modello di riferimento di Elle: una persona raffinata, pragmatica e che ama mantenere tutto perfetto. Chandler Kinney (Pretty Little Liars di Max) interpreterà Kimberly, una studentessa dell'ultimo anno dalla lingua tagliente che non è affatto una fan di Elle. Jacob Moskovitz sarà Miles, l'atleta più famoso della scuola che si ritrova affascinato da Elle. Gabrielle Policano sarà Liz, un personaggio descritto come "l'anti-Elle Woods". Per il momento non siamo a conoscenza di altri personaggi che torneranno dai film (come Warner, il ragazzo che lascia Elle all'inizio de La rivincita delle bionde, o le amiche di Elle della confraternita, Serena e Margot), ma potrebbero esserci delle sorprese.