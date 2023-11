Echo: Per godersi lo spin-off di Hawkeye non bisognerà essere esperti del mondo Marvel, ecco perché

News Serie TV

La serie con Alaqua Cox uscirà su Disney+ sotto la nuova etichetta Marvel Spotlight, una nuova strategia rivolta soprattutto agli spettatori che non hanno visto o non vogliono vedere gli altri film e serie tv del MCU.

Stanchi di dover andare a cercare riferimenti e easter egg e di dovervi ricordare cosa era successo in quel film uscito tre anni fa mentre state guardando una produzione Marvel Studios? Negli anni il Marvel Cinematic Universe è diventato sempre più articolato e, tra scene post credit, cameo e strategie di marketing che non sempre hanno ripagato, per gli spettatori è diventato davvero difficile orientarsi. Soprattutto per chi non ha voglia di guardare ogni singolo film e serie tv che esce al cinema o su Disney+. Probabilmente la Marvel stessa sa bene quanto possa essere frustrante, motivo per cui ha elaborato una strategia tutta nuova che sarà tenuta a battesimo da Echo, la serie incentrata sull'eroina Maya Lopez (Alaqua Cox) già vista in Hawkeye. La nuova serie arriverà il 10 gennaio 2024 su Disney+ sotto la nuova etichetta Marvel Spotlight. Cosa significa? Per godersi la visione, non sarà necessario essere super esperti del mondo Marvel. Si tratta di una sottocategoria che ingloberà diversi prodotti indipendenti rispetto ad altri film e serie Marvel e rivolti essenzialmente anche a chi non ha visto o non vuole vedere le altre produzioni.

Cos'è Marvel Spotlight: Rivoluzione in casa Marvel

Marvel Spotlight prende il nome da una serie di fumetti antologici introdotta per la prima volta dalla Marvel nel 1971. La sua particolarità era presentare nuovi personaggi che quindi i lettori non dovevano necessariamente già conoscere da numeri precedenti. Marvel.com riferisce che il capo dello streaming dei Marvel Studios, Brad Winderbaum, ha dichiarato: "Marvel Spotlight ci offre una piattaforma per portare sullo schermo storie più concrete e basate sui personaggi e, nel caso di Echo, concentrandoci su aspetti più realistici che sulla continuità dell'MCU. Proprio come i fan dei fumetti non avevano bisogno di leggere Avengers o I Fantastici Quattro per godersi un fumetto di Ghost Rider, il nostro pubblico non ha bisogno di aver visto altre serie Marvel per capire cosa sta succedendo nella storia di Maya".

La trama di Echo

Curiosamente, però, nel MCU questa piccola rivoluzione - annunciata durante la proiezione in anteprima dei primi due episodi della serie in Oklahoma durante le celebrazioni del Choctaw Day - viene inaugurata proprio con Echo, una serie basata su un personaggio che i fan Marvel dovrebbero già conoscere da Hawkeye, di cui è spin-off. La serie, composta da cinque episodi, racconta la storia dell'eroina sorda e nativa americana Maya Lopez (Alaqua Cox), inseguita dall'impero criminale di Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio). Quando il suo viaggio la riporta a casa, Maya deve confrontarsi con la propria famiglia e la sua eredità. Solo il tempo ci farà capire in che modo l'etichetta Spotlight caratterizzerà questo filone. Intanto Echo può vantare già un primato: tutti e cinque gli episodi saranno disponibili in streaming nel giorno di debutto, segnando così la prima volta in cui una serie targata Marvel Studios debutta con tutti gli episodi al momento del lancio.