Echo, arriva la regina: un backstage video sulla serie Marvel per Disney+

Dal 10 gennaio sarà in streaming su Disney+ Echo, la prima serie Marvel identificata al lancio come "Marvel Spotlight", cioè spin-off seguibile anche ignorando le dinamiche dell'MCU: ecco un video backstage della serie interpretata da Alaqua Cox nei panni di Maya Lopez.

Dal 10 gennaio su Disney+ approda in streaming una nuova serie Marvel e allo stesso tempo un piccolo esperimento, si spera non tardivo considerando le difficoltà recenti dei Marvel Studios, tra tv e cinema non troppo in forma negli ultimi mesi. Echo si concentra sul personaggio di Maya Lopez vista in Hawkeye, e le costruisce la prima serie "Marvel Spotlight", un piccolo nucleo narrativo, sulla carta seguibile pure ignorando il resto del Marvel Cinematic Universe. Sarà vero? Nel frattempo, ecco un video backstage su Echo.





Echo, dalla Marvel una piccola dose di racconto nero concentrato

Dal 10 gennaio saranno disponibili in una volta sola tutti e cinque gli episodi che compongo Echo, la serie interpretata da Alaqua Cox nei panni di Maya Lopez, la spietata villain non udente già vista in Hawkeye. Il racconto propone un cambio di prospettiva, perché Maya diventa la protagonista, dopo il confronto con Kingpin, ancora una volta interpretato da Vincent D'Onofrio: in fuga dalla malavita di New York della quale ha pure fatto parte, torna nella sua patria, l'Oklahoma, dove affronta il suo passato rappresentato non soltanto dalla propria famiglia, ma anche dall'eredità delle sue origini Choctaw. Un po' com'è stato fatto con Ms. Marvel, che inglobava nel racconto l'identità dei musulmani negli Usa, anche Echo sarà una serie dalla forte connotazione etnica, questa volta rivolta verso i nativi d'America... ma con un tono ben diverso. Echo, diretta da Sydney Freeland, non è infatti un prodotto "per tutti" tipico dell'MCU. Negli USA debutta contemporaneamente su Hulu, con la classificazione di censura "TV-MA", un inedito per una serie marveliana: indica un prodotto sconsigliato ai minori di 17 anni e concepito appositamente per un pubblico adulto. Insomma, chi si preoccupava di un Deadpool 3 edulcorato, dovrebbe poter dormire sonni tranquilli. I Marvel Studios devono cominciare a pensare fuori dagli schemi per poter sopravvivere... Leggi anche Echo, da antagonista a protagonista alla ricerca di se stessa: Incontro con il cast e i produttori della serie Marvel