Echo, da antagonista a protagonista alla ricerca di se stessa: Incontro con il cast e i produttori della serie Marvel

Arriva il 10 gennaio su Disney+, con tutti e 5 gli episodi subito disponibili, la serie che segue il viaggio dell'antieroina Maya Lopez: una storia di formazione che punta anche a una rappresentazione fedele della cultura nativa americana della Nazione Choctaw.

Quando abbiamo conosciuto per la prima volta Maya Lopez, in Hawkeye, è stato subito chiaro che questo personaggio aveva alle spalle un mondo tutto da esplorare. Supereroina sorda, nativa americana e con un arto amputato. E soprattutto dotata della capacità di imitare perfettamente i movimenti e lo stile di combattimento dei nemici, abilità che le ha fatto guadagnare il nome di Echo. I Marvel Studios hanno subito intuito le potenzialità di una storia come la sua ordinando una serie a lei dedicata ancor prima del debutto del personaggio sullo schermo. Ed ecco che quasi tre anni dopo arriva finalmente in streaming su Disney+ dal 10 gennaio Echo, serie che in 5 episodi racconta una storia autoconclusiva che segue il personaggio di Maya (Alaqua Cox) in cerca di potere e vendetta dopo il faccia a faccia a New York con Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio). Quando il suo viaggio la riporta a casa, in Oklahoma, Maya deve confrontarsi con la sua famiglia e l'eredità delle sue origini della Nazione Choctaw. Ma Echo si caratterizza anche per essere la prima serie a uscire sotto la nuova etichetta Marvel Spotlight, strategia che vuole dare precedenza alle storie incentrate sui singoli personaggi. Significa, in sostanza, che gli spettatori non hanno bisogno di aver visto nessun'altra serie Marvel precedente per comprendere la trama di Echo.

Abbiamo avuto il piacere di partecipare alla conferenza stampa internazionale durante la quale sono intervenuti i membri del cast Alaqua Cox (Maya Lopez), Vincent D'Onofrio (Wilson Fisk/Kingpin), Devery Jacobs (Bonnie), Chaske Spencer (Zio Henry), la regista e produttrice esecutiva Sydney Freeland e Brad Winderbaum, produttore esecutivo e capo dei contenuti televisivi e dell'animazione in streaming dei Marvel Studios. Gli attori e gli addetti ai lavori hanno parlato di Echo introducendo la serie al pubblico e soffermandosi sulle caratteristiche che rendono questo prodotto davvero speciale: dalla strettissima collaborazione con la Nazione Choctaw per rappresentare al meglio questa comunità all'evoluzione di un personaggio interessante come Maya, un'antieroina segnata da molti traumi che scappa dal suo passato ma ritrova se stessa tornando nell'ultimo posto in cui la cercherebbero: il luogo in cui è cresciuta.

Echo: Alaqua Cox è Maya Lopez e Maya Lopez è Alaqua Cox

Echo espande la storia di Maya Lopez rispetto a Hawkeye raccontandoci molto di più sul suo passato e sulle sue radici. Dopo il faccia a faccia con il Kingpin di D'Onofrio e dopo aver scoperto che dietro l'uccisione di suo padre c'era proprio lo zampino di Fisk, Maya è in fuga. La ritroviamo alla scoperta della sua famiglia biologica dopo essere stata tradita dalla sua famiglia adottiva e, in particolare, dalla persona che chiamava "zio". Alaqua Cox ha raccontato di avere molto in comune con il personaggio che interpreta. "Entrambe abbiamo dovuto affrontare traumi infantili. Io ho un arto imputato quindi da bambina mi sono dovuta sottoporre a diversi interventi chirurgici. Invece Maya ha dovuto sopportare la morte della madre e molti tragici eventi accaduti nella sua vita. Entrambe siamo delle guerriere", ha osservato.

Per prepararsi, Cox è diventata una vera e propria atleta e ha potuto contare sull'aiuto di un'intera squadra di stunt. Ha voluto imparare lei stessa alcune mosse di combattimento, le coreografie e le acrobazie. "Sono cresciuta praticando diversi tipi di sport. Poi, dopo aver ottenuto il ruolo, mi allenavo 5 giorni a settimana e questa per me è stata la parte divertente del lavoro, anche se impegnativa", ha raccontato

Il ritorno di Wilson Fisk

I fan attendono con impazienza il ritorno di uno dei villain più spietati del mondo Marvel, il boss della malavita Wilson Fisk. A partire dalla serie Netflix Daredevil, poi in Hawkeye e nella prossima Daredevil: Born Again, Vincent D'Onofrio ha avuto l'opportunità di interpretarlo mostrando diverse sfumature del personaggio. "Credo sia un personaggio avvincente fin dai fumetti e ho potuto interpretarlo sempre potendo contare su un'ottima sceneggiatura", ha spiegato il suo interprete. Per lui lavorare con Alaqua Cox è stato estremamente stimolante. "Sapeva cosa faceva sul set e sono rimasto impressionato. Ci siamo subito trovati bene e siamo stati fortunati a poter rappresentare questa dinamica padre-figlia che poi diventa anche la classica dinamica Marvel della lotta tra bene e male. Ha funzionato, era la narrazione giusta per il mio personaggio. Ci vuole talento, e questa ragazza ha portato sulle sue spalle lo show come una professionista", ha osservato.

Echo e l'importanza della rappresentazione

Tra le priorità degli sceneggiatori e dei produttori di Echo c'era la rappresentazione fedele di una comunità, quella dei nativi americani della Nazione Choctaw. La regista Sydney Freeland ha chiarito: "Per noi erano fondamentali due cose. La prima era chiedere il permesso alla Nazione Choctaw di rappresentarli sullo schermo. Non volevamo solo andare da loro e dire 'Ecco qual è la storia che racconteremo', ma volevamo coinvolgerli. Come seconda cosa abbiamo voluto instaurare un dialogo. Volevamo ascoltare la lingua Choctaw in modo che anche i dialoghi fossero il più autentici possibile, capirne la cultura, le esperienze. Spesso si tende a considerare tutte le tribù e le culture dei nativi americani come un unico grande monolite, ma non è così. Ogni tribù è diversa, ogni lingua è diversa, ogni cultura ha le sue specificità uniche".

Il fatto che ci fossero persone indigene sia dietro che davanti la telecamera, poi, ha sicuramente facilitato la narrazione. "Veniamo da un secolo di mancanza di rappresentazione, di false dichiarazioni e di esclusione intenzionale delle voci indigene a Hollywood. Prendere parte a queste conversazioni è fondamentale per assicurarci di essere in grado di raccontare accuratamente le nostre storie", ha osservato Devery Jacobs che interpreta Bonnie, la cugina di Maya. "Grazie a Bonnie avremo un assaggio di come sarebbe potuta essere Maya se non fosse andata a New York", ha anticipato.

Chaske Spencer (l'interprete dello zio di Maya, Henry) ha ricordato di aver dovuto accettare in passato ruoli indigeni che non erano ben scritti, proprio perché mancavano autori capaci di raccontare certe storie. "Ora invece mi rende orgoglioso vedere sia autori che talentuosi giovani attori nativi americani. Credo che le storie scritte e interpretate da loro siano più autentiche. Questo è un momento davvero fenomenale per il cinema indigeno", ha detto l'interprete di Henry. A proposito del suo personaggio, Spencer ha detto che è "un ragazzo normale che si ritrova catapultato in una situazione davvero unica e cerca di stare al passo di Maya. Una sorta di intermediario tra il suo passato e il suo presente".

L'unicità di Echo nel panorama Marvel

Il percorso compiuto da Maya Lopez è davvero unico. "La conosciamo come una villain in Hawkeye ma, scavando a fondo, scopriamo da dove viene e capiamo come ha fatto una ragazza indigena dell'Oklahoma, con un arto amputato e sorda a diventare uno dei luogotenenti di alto rango nell'esercito di Kingpin. E poi cosa succede quando torna a casa", ha raccontato Sydney Freeland. L'atmosfera di Echo - che si configura come una serie per adulti, perché non ha paura di mostrare la violenza - è molto particolare ed è condizionata dal carisma della sua protagonista. "Dopo aver scelto Alaqua e aver visto di cosa era capace, sapevamo che sarebbe stato un personaggio incredibile da seguire. Echo è nata come una serie incentrata semplicemente su Maya Lopez, un personaggio che ha un passato violento, che ha affrontato un vero trauma, che deve prendere decisioni davvero difficili e alla fine deve confrontarsi con le persone che ama per crescere e cambiare", ha aggiunto Brad Winderbaum. Non significa necessariamente che il suo sarà un percorso di redenzione. "Ha alle spalle un passato nel mondo criminale di New York. È un personaggio oscuro, non lo puoi trasformare in Captain America. Ma volevamo vedere semplicemente quanto lontano potesse andare", ha osservato la regista.

Alla luce dell'esperimento di Echo, vedremo quindi sempre più serie incentrate sui singoli personaggi particolarmente forti e meno legate al (tavolta troppo vasto) universo Marvel? Winderbaum crede di dover percorrere questa strada. "Per me il futuro della Marvel è riuscire a raccontare storie inaspettate, al limite rispetto a quanto abbiamo visto in passato. E autonome, concentrate su personaggi con una personalità unica. Echo per questo segna un nuovo inizio, non solo per il pubblico ma anche per noi che abbiamo lavorato alla serie", è stata la sua riflessione.

Echo vi aspetta dal 10 gennaio, con tutti e 5 gli episodi subito disponibili (una novità per una serie Marvel), in streaming su Disney+.