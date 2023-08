Ecco come le star di The O.C. hanno celebrato il 20° anniversario della serie cult

News Serie TV

La serie tv dei primi anni Duemila può essere ri-vista in streaming su Prime Video.

Siamo consapevoli che ribadirlo ci farà e vi farà sentire maledettamente vecchi, ma sono passati 20 anni da quando il teen drama di successo The O.C., probabilmente l'ultimo degno di essere definito tale, andò in onda per la prima volta. Venti anni da quando Ryan Atwood arrivò nella solo-in-apparenza-idilliaca Newport Beach vedendo la sua vita e quella di chi ci abitava cambiare per sempre. Su ComingSoon.it abbiamo ripercorso i punti di forza della serie cult. Ma come è stato celebrato l'anniversario dai membri del cast? Da Benjamin McKenzie a Rachel Bilson a Melinda Clarke, passando per l'ideatore Josh Schwartz, ecco i loro post su Instagram.

Il 20° anniversario di The O.C.: I messaggi del cast

Benjamin McKenzie ha condiviso una foto che lo ritrae insieme con la co-star Adam Brody, che in The O.C. ha interpretato il migliore amico di Ryan, Seth Cohen. "Continuo a mostrare le foto ai miei figli per dimostrare questo fossi figo, ma per qualche motivo sembarno non capirlo", ha scherzato l'attore, oggi 44enne, nella didascalia.

Rachel Bilson si è limitata a scrivere "Venti", condividendo una foto in bikini della sua Summer Roberts, la migliore amica di Marissa e l'interesse amoroso di Seth. Anche l'attrice, oggi 41enne, sembra alludere al dispiacere per gli anni che passano.

Stesso approccio per Melinda Clarke, interprete di Julie Cooper, la mamma di Marissa. L'attrice ha condiviso uno scatto insieme con la co-star Peter Gallagher (Sandy Cohen nella serie), scrivendo: "Aspetta cosa?! Quanti anni abbiamo?".

"Difficile credere che siano passati 20 anni da quando un adolescente di Chino si è trasferito nella dependance dei Cohen!", ha scritto infine Josh Schwartz. "In onore di questo anniversario, Mariner Books pubblicherà Welcome to the O.C., il racconto definitivo del cast e della troupe, scritto dal critico televisivo di Rolling Stone Alan Sepinwall, con interviste ad Adam Brody, Rachel Bilson, Mischa Barton, Ben McKenzie, Peter Gallagher, Kelly Rowan e Melinda Clarke".