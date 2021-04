È morta Helen McCrory, star di Peaky Blinders e Penny Dreadful

News Serie TV

L'annuncio del marito Damian Lewis: "È morta come ha vissuto. Senza paura".

L'attrice britannica Helen McCrory, amata dal pubblico del piccolo schermo per i suoi ruoli in serie di grande successo quali Peaky Blinders e Penny Dreadful, e anche conosciuta come la Narcissa Malfoy degli adattamenti cinematografici di Harry Potter, è morta oggi all'età di 52 anni a causa di un cancro. Ad annunciarlo è stato il marito e attore Damian Lewis con un messaggio su Twitter.

"Ho il cuore infranto nell'annunciare che, dopo un'eroica battaglia contro il cancro, la donna splendida e forte che è Helen McCrory si è spenta pacificamente nella sua casa, circondata dall'amore di amici e familiari. È morta come ha vissuto. Senza paura. Dio, la amiamo e sappiamo quanto siamo stati fortunati ad averla avuta nella nostra vita. Brillava così intensamente. Vai in cielo, piccola, e grazie".

Negli ultimi anni, McCrory si era fatta apprezzare soprattutto nei panni di zia Polly, la matriarca della famiglia Shelby e tesoreria dei Peaky Blinders, nell'omonimo crime drama d'ambientazione storica di Netflix. Inoltre, era stata nominata ai Critics Choice Television Awards, come miglior attrice non protagonista in una serie drammatica, per il ruolo della perfida Madame Kali in Penny Dreadful. Di recente era stata inoltre la voce di Stelmaria nell'adattamento di Queste oscure materie. Ricca era stata anche la sua carriera cinematografica, con ruoli in Montecristo, The Queen: La regina, Hugo Cabret, Skyfall e L'ora più bella.