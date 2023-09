Drea de Matteo spiega perché è su OnlyFans: "Preferisco salvare la mia famiglia che la faccia"

News Serie TV

Drea de Matteo si è unita alle star iscritte a OnlyFans e, in una recente intervista, ha rivelato i motivi che l'hanno spinta ad avvicinarsi alla piattaforma a pagamento.

Poche settimane fa il nome di Drea de Matteo era saltato agli onori della cronaca poiché in possesso di un profilo su OnlyFans, piattaforma nota soprattutto per la libertà dei suoi contenuti a pagamento. L'attrice è solo una delle ultime a essersi aggiunta all'elenco di celebrità interessate alla piattaforma. La sua popolarità è associata a grandi Serie TV come I Soprano, Shades of Blue e Desperate Housewives. Ha affrontato di petto la questione, spiegando perché ha voluto aprire un account.

Drea de Matteo spiega perché è su OnlyFans

Chiunque voglia accedere ai contenuti di Drea de Matteo su OnlyFans dovrà sottoscrivere un abbonamento di 15 dollari al mese. La piattaforma è in piedi dal 2016 e, sin dal suo lancio, ha attirato numerose celebrità. Non solo Drea de Matteo, anche Bella Thorne, Chris Brown, Cardi B e Denise Richards per citarne alcune. Ai microfoni di Fox News Digital, però, l'attrice ha spiegato di avere aderito alla piattaforma a seguito di un forte rallentamento degli impegni di lavoro sin dalla pandemia, dovuto a sua volta alla posizione assunta in materia di vaccini.

La gente trova difficile credere che non sono mai stata pagata bene per nessuno dei lavori che ho svolto. Pensano che viva nell'oro, ma non è così. Ho lavorato e sono sempre passata da un lavoro all'altro. Le cose sono cambiate negli ultimi tre anni. I miei figli sono sempre stati il mio obiettivo numero uno. Ho rifiutato tonnellate di lavori in passato solo per stare con i miei figli perché il loro padre è in viaggio e non è molto presente.

Per Drea de Matteo la famiglia ha la priorità assoluta e non si cura dei giudizi altrui. Per questo, in merito al suo profilo su OnlyFans, ha aggiunto:

Non mi interessa e basta. Non mi interessa. Preferisco salvare la mia famiglia che salvare la faccia. So che alcune persone hanno detto cose spiacevoli sul fatto che mi sono unita a OnlyFans. Ma, sapete, il modo in cui la vediamo in questa casa è che la mamma è una guerriera, che non accetta la sconfitta.

Dalla pandemia, Drea de Matteo ha ottenuto soltanto piccoli ruoli sul grande e il piccolo schermo: ad esempio ha ripreso il ruolo di Wendy nello spin-off di Sons of Anarchy. L'attrice ha raccontato che il suo agente le ha voltato le spalle a causa della sua posizione sui vaccini anti-Covid. Di conseguenza, la mole di lavoro si è ridotta all'osso e ha rischiato di perdere anche la casa.

Non sapevo che all'improvviso, in un periodo in cui avrei dovuto allentare un po' la presa e rilassarmi, invece sarei stata costretta a cambiare carriera e capire cosa fare soltanto perché il mio settore mi reputa, sai, una selvaggia. Credo che si possa dire che sono stata una cattiva ragazza perché non ho seguito le regole un paio di anni fa. Quindi, non voglio essere mai più in balia di mandati, scioperi o cose del genere.