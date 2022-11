Dr. Death 2: Mandy Moore affianca Edgar Ramirez nella seconda stagione

News Serie TV

Il secondo ciclo della serie antologica racconterà una nuova storia di negligenza medica, quella che ha coinvolto il chirurgo italiano Paolo Macchiarini.

Mandy Moore è inarrestabile e, dopo sei stagioni di This is Us e un secondo bebè dato alla luce il mese scorso, firma per un nuovo ruolo in una serie tv. L'attrice, nota per aver interpretato Rebecca Pearson nel family drama di NBC conclusosi qualche mese fa, affiancherà Edgar Ramirez nella seconda stagione di Dr. Death, la serie antologica di Peacock che in ogni stagione racconta un caso di malasanità e/o negligenza medica.

Dr. Death: La storia di Paolo Macchiarini nella seconda stagione

La prima stagione di Dr. Death, in Italia arrivata in streaming su LIONSGATE+ (ex STARZPLAY), si è concentrata sul caso del dottor Christopher Duntsch (Joshua Jackson), un neurochirurgo responsabile della morte o della mutilazione di decine di pazienti. La seconda, invece, racconterà il caso del famoso chirurgo di origini italiane Paolo Macchiarini (interpretato da Ramirez), accusato di aver operato in modo inappropriato tre persone tra il 2011 e il 2014. Considerato un chirurgo visionario dalla comunità medica globale, era soprannonimato "L'uomo dei miracoli" fino a quando la sua fidanzata di allora, la giornalista investigativa Benita Alexander, non iniziò a sospettare sui suoi metodi e suoi suoi interventi scoprendo oscuri segreti. La showrunner e produttrice esecutiva della seconda stagione di Dr. Death è Ashley Michel Hoban che prende il timone da Patrick Macmanus, il quale rimane a bordo come produttore esecutivo.

Il ruolo di Mandy Moore

Mandy Moore sarà proprio la giornalista Benita Alexander la quale, si legge nella sinossi ufficiale della serie, "apprende fino a che punto si spingerà Paolo per proteggere i suoi segreti. Intanto un gruppo di medici dall'altra parte del mondo fa scoperte scioccanti che mettono in discussione tutto ciò che riguarda 'L'uomo dei miracoli'". Per Moore si tratta del secondo nuovo progetto televisivo in pochi mesi, visto che l'interprete di Rebecca Pearson sta collaborando anche con gli ex produttori esecutivi di This is Us Elizabeth Berger e Isaac Aptaker e con Rebecca Addelman per sviluppare una nuova serie Hulu basata sul podcast di Wondery Twin Flames.