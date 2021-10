Dopesick: Il trailer ufficiale italiano della miniserie di Disney+ con Michael Keaton

News Serie TV

I primi due episodi del drama in streaming il 12 novembre, poi un nuovo appuntamento ogni mercoledì.

Una delle novità da tenere d'occhio quest'autunno, Dopesick, miniserie sulla peggiore epidemia di tossicomania della storia americana, con il nominato all'Oscar Michael Keaton (Birdman o (L'imprevedibile virtù dell'ignoranza)) tra i protagonisti, si mostra in nuovo trailer italiano, quello ufficiale, in attesa del debutto su Disney+ il 12 novembre (la prima settimana saranno disponibili due episodi, poi un nuovo appuntamento ogni mercoledì).

La trama e il cast di Dopesick

Presentata in anteprima per l'Italia al Lucca Comics & Games 2021 domenica 31 ottobre, Dopesick porta gli spettatori nell'epicentro della lotta americana contro la dipendenza da oppioidi, dai consigli di amministrazione di Big Pharma a una comunità mineraria della Virginia in difficoltà, fino ai corridoi della DEA. Contro ogni probabilità, gli eroi di questa storia riusciranno a farsi strada in una corsa intensa e avvincente per abbattere le forze delle multinazionali, causa di questa crisi, e i loro alleati.

Keaton interpreta Samuel Finnix, un dottore della Virginia che prescrive l'OxyContin ai suoi pazienti senza rendersi conto degli effetti distruttivi che il farmaco avrà su quella gente e sul Paese intero. Il resto del cast include Peter Sarsgaard (The Killing) nel ruolo di Rick Mountcastle, l'assistente del procuratore generale; Michael Stuhlbarg (Boardwalk Empire) di Richard Sackler, il capo di Purdue Pharma; Will Poulter (The Maze Runner) di Billy, uno dei tantissimi rappresentati farmaceutici che hanno corrotto e mentito ai medici; Rosario Dawson (Briarpatch) dell'agente della DEA Bridget Meyer; Kaitlyn Dever (Unbelievable) di una minatrice di nome Betsy; e John Hoogenakker (Tom Clancy's Jack Ryan) di Randy Ramseyer, un assistente procuratore che lavora al caso contro Purdue Pharma.