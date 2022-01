Dollface: Jules e compagne alle prese con una decisione difficile nel trailer della stagione 2

News Serie TV

La comedy di Hulu in Italia è disponibile in streaming con Star su Disney+.

Un bar queer al femminile dove guardare The Bachelor in santa pace, una lezione su come inviare sms alla persona che ci piace senza sembrare ridicoli e una decisione importante da prendere sul sex toy perfetto! Il trailer ufficiale della seconda stagione di Dollface (dall'11 febbraio in streaming su Hulu negli Stati Uniti e prossimamente in Italia con Star su Disney+) ci fa ricordare quanto ci mancava questa serie, una delle più folli e divertenti in circolazione.

Dollface: Le anticipazioni della seconda stagione

Dollface racconta la storia di Jules (interpretata da un'esplosiva e adorabile Kat Dennings), una ragazza come tante che dopo una lunga relazione finita male, tenta di riallacciare rapporti con le sue amiche a lungo trascurate finché era in coppia. Nei nuovi episodi insieme alle amiche Stella (Shay Mitchell), Madison (Brenda Song) e Izzy (Esther Povitsky), Jules si avventura in un mondo "post pandemia e post delusione amorosa" mentre sta per varcare la fatidica soglia dei 30 anni. "Dopo aver ritrovato le sue amiche, Jules ora deve mantenere l'equilibrio nel tenere unito il loro gruppo mentre le ragazze affrontano i problemi di lavoro, di cuore e recuperano un rapporto più profondo l'una con l'altra", si legge nella sinossi ufficiale. Nel trailer vediamo le amiche alle prese con una scelta complicata... il miglior vibratore per Stella!

Il cast e le new entry

Nella seconda stagione di Dollface tornerà anche Matthew Gray Gubler (Criminal Minds) nei panni del veterinario Wes, interesse amoroso di Jules. La new entry Jayson Blair (Good Trouble), invece, interpreterà il nuovo interesse amoroso di Izzy. La stand-up comedian Lilly Singh sarà la proprietaria del bar queer co-gestito con Stella. Corinne Foxx (Beat Shazam) interpreterà un'enigmatica figlia di un magnate dell'industria musicale che stringe una vorticosa amicizia con Madison; a Luke Cook (Le terrificanti avventure di Sabrina), infine, è stato affidato un ruolo ricorrente ancora misterioso.