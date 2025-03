Disney+, le Serie TV in streaming ad aprile 2025

News Serie TV

Ad aprile in streaming su Disney+ arrivano la seconda stagione di Andor, Dying for Sex con Michelle Williams e una nuova sitcom degli ideatori di Will & Grace.

Cassian Andor torna su Disney+ con il capitolo conclusivo della sua storia prima di Rogue One, che ha visto la sua trasformazione da disinteressato e cinico signor nessuno a eroe ribelle sulla via di un epico destino. Tra le Serie TV in uscita sul servizio streaming ad aprile c'è la seconda e ultima stagione della serie ambientata nell'universo di Star Wars Andor. Mentre l'orizzonte della guerra si avvicina e Cassian diventa un elemento chiave dell'Alleanza Ribelle, tutti sono messi alla prova e, con l'aumentare della posta in gioco, i tradimenti, i sacrifici e i conflitti di interesse diventano profondi. La candidata a cinque Oscar Michelle Williams è invece la protagonista di Dying for Sex, miniserie dell'ideatrice di New Girl su una donna che, dopo aver ricevuto una diagnosi di cancro metastatico al seno al quarto stadio, decide di lasciare il marito e iniziare a esplorare - per la prima volta nella sua vita - la varietà e la complessità dei suoi desideri sessuali. Il coraggio e il sostegno per affrontare quest'avventura arrivano dalla sua migliore amica, determinata a rimanerle accanto fino alla fine.

Nuovo Trailer: Stagione 2 - Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano della serie Star Wars di Disney+ - HD

Trailer ITA: Trailer in Italiano della serie con Michelle Williams - HD

Gli ideatori di Will & Grace, invece, tornano in tv con la sitcom LGBTQ Mid-Century Modern. Nathan Lane, Matt Bomer e Nathan Lee Graham interpretano tre migliori amici - gentiluomini gay di una certa età - che, dopo una morte improvvisa, decidono di trascorrere i loro anni d'oro vivendo insieme a Palm Springs, dove il più ricco divide casa con sua madre, sostenendosi a vicenda nelle sfide della vita. The Stolen Girl è un thriller britannico in cui la vita di Elisa, una madre, è sconvolta quando acconsente che la figlia di 9 anni vada a dormire a casa della sua nuova migliore amica e scopre più tardi che è stata rapita. Da non perdere inoltre il ritorno di Doctor Who con i nuovi episodi della quindicesima stagione. Il Dottore incontra Belinda Chandra, la sua nuova Compagna, e dà inizio a un'epica missione per riportarla sulla Terra. Tuttavia, una forza misteriosa impedisce il loro ritorno, perciò la squadra a bordo del TARDIS che viaggia nel tempo deve affrontare enormi pericoli, nemici più grandi e terrori più spaventosi che mai.

Trailer Italiano: Stagione 15 - Il Trailer Ufficiale in Italiano della serie su Disney+ - HD

Prima di lasciarvi alla lista completa delle serie tv in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina, perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Le Serie TV in arrivo in Italia: Il calendario completo Leggi anche

Disney+, le Serie TV in streaming ad aprile 2025

Serie TV in prima visione

The Hardy Boys , Stagione 3 (2 aprile)

, Stagione 3 (2 aprile) Dying for Sex , Miniserie (4 aprile)

, Miniserie (4 aprile) Doctor Who , Stagione 15 (12 aprile, episodio settimanale)

, Stagione 15 (12 aprile, episodio settimanale) The Stolen Girl , Miniserie (16 aprile)

, Miniserie (16 aprile) Grey's Anatomy , Stagione 21 Parte 2 (17 aprile, episodio settimanale)

, Stagione 21 Parte 2 (17 aprile, episodio settimanale) Mid-Century Modern , Stagione 1 (18 aprile)

, Stagione 1 (18 aprile) Andor , Stagione 2 (23 aprile, episodio settimanale)

, Stagione 2 (23 aprile, episodio settimanale) 9-1-1, Stagione 8 Parte 2 (24 aprile, episodio settimanale)

Altre Serie TV

The Rookie, Stagioni 1-6 (1 aprile)

Docuserie e Intrattenimento

Light & Magic , Stagione 2 (18 aprile)

, Stagione 2 (18 aprile) I segreti dei pinguini (21 aprile)

(21 aprile) Vanderpump Villa, Stagione 2 (24 aprile)

Proseguono