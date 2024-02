Disney+, le Serie TV in streaming a marzo 2024

News Serie TV

Dal mystery drama con Mandy Patinkin Morte e altri dettagli alla stagione 4 di Genius su Martin Luther King Jr. e Malcolm X, ecco tutte le novità in arrivo sul servizio streaming.

Dopo il successo strabordante di Only Murders in the Building, a marzo sul servizio streaming Disney+ arriva la novità Morte e altri dettagli. Il mystery drama segue l'ex star di Criminal Minds e Homeland Mandy Patinkin nei panni di Rufus Cotesworth, un tempo il più grande detective del mondo, che si ritrova a dover risolvere un omicidio mentre naviga nel Mediterraneo a bordo di un transatlantico pieno di passeggeri ricchi e potenti. Tutti a bordo nascondono qualcosa... ma uno di loro potrebbe essere un assassino. La principale sospettata è la brillante e irrequieta Imogene Scott (Violett Beane), che si ritrova nel posto sbagliato al momento sbagliato e deve collaborare con Cotesworth per dimostrare la sua innocenza. La serie antologica di National Geographic Genius torna con una quarta stagione incentrata non su una ma su due figure iconiche: Martin Luther King Jr. e Malcolm X. Dagli anni della formazione influenzati da padri forti e ingiustizie alle storie complesse e complementari che hanno plasmato le loro identità, rendendoli il cambiamento che volevano vedere nel mondo, MLK/X offre uno sguardo intimo sulle vite pubbliche e private dei due attivisti per i diritti civili.

I fan delle storie e dei personaggi Marvel non possono perdersi la nuova serie animata X-Men '97, revival dell'iconica Insuperabili X-Men degli anni '90. Il racconto riprende dal punto in cui si era interrotto. Gli X-Men, un gruppo di mutanti che usa i propri poteri straordinari per proteggere un mondo che li odia e li teme, vengono messi alla prova come mai prima d'ora, costretti ad affrontare un nuovo futuro pericoloso e inaspettato. Agli amanti dell'avventura suggeriamo invece Nell, serie del vincitore del BAFTA Sally Wainwright con Louisa Harland nel ruolo di una giovane donna intelligente e coraggiosa che si ritrova incastrata per un omicidio e diventa inaspettatamente la più famosa brigantessa dell'Inghilterra del XVIII secolo. Ma quando appare uno spirito magico chiamato Billy Blind, Nell capisce che il suo destino è più grande di quanto avesse mai immaginato.

Prima di lasciarvi alla lista completa delle Serie TV in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina, perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Disney+, le Serie TV in streaming a marzo 2024

Serie TV in prima visione

Morte e altri delitti , Stagione 1 (5 marzo)

, Stagione 1 (5 marzo) Extraordinary , Stagione 2 (6 marzo)

, Stagione 2 (6 marzo) Genius , Stagione 4 (13 marzo)

, Stagione 4 (13 marzo) What We Do in the Shadows , Stagione 5 (20 marzo)

, Stagione 5 (20 marzo) X-Men '97 , Stagione 1 (20 marzo)

, Stagione 1 (20 marzo) Nell, Stagione 1 (29 marzo)

Altre Serie TV

I Simpson, Stagione 34 (6 marzo)

Docuserie e Intrattenimento

Queens: Le regine della natura , Stagione 1 (5 marzo)

, Stagione 1 (5 marzo) Photographer , Stagione 1 (19 marzo)

, Stagione 1 (19 marzo) In Groenlandia con Alex Honnold, Stagione 1 (27 marzo)

Proseguono