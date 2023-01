Disney+, le Serie TV in streaming a febbraio 2023

News Serie TV

Arrivano la miniserie con Jesse Eisenberg e Claire Danes Fleishman a pezzi e le nuove stagioni di 9-1-1 e The Great North.

Pronti per un nuovo mese di Serie TV in streaming su Disney+? A febbraio, l'appuntamento da non perdere con l'offerta della piattaforma è Fleishman a pezzi, miniserie con un super cast basata sul romanzo omonimo di Taffy Brodesser-Akner, uno dei successi editoriali degli ultimi anni. Jesse Eisenberg interpreta Toby Fleishman, un uomo di 41 anni, da poco divorziato, che si tuffa nel mondo per lui completamente nuovo delle app di incontri, ottenendo un successo che non ha mai avuto quando era più giovane, prima di sposarsi alla fine della scuola di medicina. Ma proprio all'inizio della sua prima estate di libertà, la sua ex moglie, Rachel (la Claire Danes di Homeland), scompare, lasciandolo con i figli. Mentre cerca di bilanciare la genitorialità, il ritorno nella sua vita di vecchi amici (Lizzy Caplan e Adam Brody), una potenziale promozione all'ospedale che tarda ad arrivare e tutte le donne attraenti che Manhattan ha da offrirgli, Jesse si rende conto che non sarà mai in grado di capire cosa sia successo a Rachel fino a quando non affronterà finalmente ciò che è successo al loro matrimonio.

Una delle serie più apprezzate sulla piattaforma, 9-1-1 segue le esperienze ad alta tensione dei soccorritori che operano durante le emergenze a Los Angeles. La sesta stagione si apre con una nuova tragedia su larga scala. A causa di un malfunzionamento, un dirigibile precipita sullo stadio durante una partita. Nel panico generale, Athena cerca di aiutare le persone a evacuare, imbattendosi in una ragazza in pericolo di vita, mentre i vigili del fuoco della 118 si occupano dei due piloti. Spazio poi alla comicità con la terza stagione della serie animata The Great North. La serie segue le avventure della famiglia Tobin in Alaska. Beef, un padre single, fa del suo meglio per tenere uniti e vicini i suoi figli, soprattutto Judy, l'unica figlia femmina, i cui sogni artistici la portano ad allontanarsi dalla barca da pesca di famiglia e a entrare nel mondo glamour del centro commerciale locale. Quello che non vi abbiamo ancora detto è che, tra le altre cose, Judy ha un'amica immaginaria. Alanis Morissette. La vera Alanis Morissette. E se vi piacciono le serie animate, a febbraio ci sono anche i nuovi episodi della stagione 2 de La famiglia Proud: Più forte e orgogliosa. Seguiamo le dis-avventure della quattordicenne Penny e della sua famiglia mentre affrontano la vita di tutti i giorni con senso dell'uomorsimo e grande cuore.

Le Serie TV in arrivo in Italia: Il calendario completo Leggi anche

Prima di lasciarvi alla lista completa delle serie tv in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina, perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Serie TV in prima visione

La famiglia Proud: Più forte e orgogliosa , Stagione 2 (1 febbraio)

, Stagione 2 (1 febbraio) The Great North , Stagione 3 (1 febbraio, episodio settimanale)

, Stagione 3 (1 febbraio, episodio settimanale) The Hardy Boys , Stagione 2 (8 febbraio)

, Stagione 2 (8 febbraio) 9-1-1 , Stagione 6 (22 febbraio, episodio settimanale)

, Stagione 6 (22 febbraio, episodio settimanale) Fleishman a pezzi, Miniserie (22 febbraio)

Docuserie e Intrattenimento

Chefs vs Wild , Stagione 1 (1 febbraio)

, Stagione 1 (1 febbraio) The Hair Tales, Stagione 1 (15 febbraio)

Proseguono (ogni mercoledì)