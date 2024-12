Disney+, le Serie TV in streaming a dicembre 2024

News Serie TV

Da non perdere questo mese la nuova serie tv di Star Wars Skeleton Crew e, dal mondo di Inside Out, Dream Productions.

Questo Natale, i doni più belli agli appassionati di Serie TV li farà Disney+. A dicembre, tutto ciò a cui si pensa con emozione quando si sente pronunciare o si legge il nome Disney sarà sul servizio streaming con nuovi titoli imperdibili. Skeleton Crew è l'ultima avventura - questa volta destinata a tutta la famiglia - ambientata nella strana e pericolosa galassia di Star Wars. Dopo essersi imbattuti in un'astronave sepolta nei boschi, quattro ragazzi si ritrovano persi nell'iperspazio, dove finiscono ben presto con l'attirare attenzioni indesiderate. Qui incontrano il misterioso ed enigmatico Jod Na Nawood (interpretato da Jude Law), un umano sensibile alla Forza che offre loro il suo aiuto per riportarli a casa. Prima di riuscirci, dovranno affrontare molti pericoli, risvegliando abilità che non sapevano nemmeno di possedere. Dream Productions è una miniserie animata che espande il mondo dell'amatissimo lungometraggio Pixar Inside Out. Creata dallo stesso Mike Jones di Luca e Soul, la comedy in stile mockumentary torna nella mente di Riley per esplorare lo studio cinematografico dove ogni notte viene data forma ai suoi sogni. L'acclamata regista Paula Persimmon deve affrontare un incubo tutto suo: cercare di creare il prossimo sogno di successo dopo essere stata messa in coppia con Xeni, un compiaciuto regista di sogni a occhi aperti che vuole fare il salto di qualità nel mondo dei sogni notturni.

Dall'Italia arriva Uonderbois, una sorta di Goonies ambientato in un posto unico al mondo: Napoli. Cinque ragazzi di 12 anni accomunati dalla fervida fantasia di chi è nato e cresciuto tra le strade della città partenopea e dalla convinzione che qui si aggiri Uonderboi, il loro mito, un incrocio tra la leggendaria figura del Munaciello e un moderno Robin Hood, uniscono le forze per cercare un misterioso tesoro, una speciale statuetta di Maradona. Contro di loro La Vecchia, proprietaria delle case in cui vivono, che vuole vendere - separandoli - in cambio della statuetta. Da non perdere anche il ritorno della serie animata What If...?, con la terza e ultima stagione. Anche questa volta, gli spettatori vedranno i loro amati personaggi Marvel compiere scelte inaspettate che trasformeranno i loro mondi in spettacolari versioni alternative dell'MCU. L'Osservatore li guiderà attraverso nuovi generi, straordinari eventi e nuovi incredibili personaggi. Segnaliamo inoltre O C'mon All Ye Faithful, un episodio in due parti de I Simpson prodotto esclusivamente per Disney+ in occasione del 35° anniversario della serie animata, e il debutto della seconda stagione dell'attuale fenomeno della tv americana Tracker, con Justin Hartley nei panni di un survivalista che viaggia in lungo e in largo negli Stati Uniti contribuendo in modo fondamentale a risolvere crimini e individuare persone scomparse in cambio di una ricompensa.

Prima di lasciarvi alla lista completa delle serie tv in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina, perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Disney+, le Serie TV in streaming a dicembre 2024

Serie TV in prima visione

Star Wars: Skeleton Crew , Stagione 1 (3 dicembre, episodio settimanale)

, Stagione 1 (3 dicembre, episodio settimanale) Light Shop , Stagione 1 (4 dicembre, episodio settimanale)

, Stagione 1 (4 dicembre, episodio settimanale) Uonderbois , Stagione 1 (6 dicembre)

, Stagione 1 (6 dicembre) Dream Productions: Dal mondo di Inside Out , Miniserie (11 dicembre)

, Miniserie (11 dicembre) Tracker , Stagione 2 (11 dicembre, episodio settimanale)

, Stagione 2 (11 dicembre, episodio settimanale) Invisibile , Stagione 1 (13 dicembre)

, Stagione 1 (13 dicembre) I Simpson , O C'mon All Ye Faithful (17 dicembre)

, O C'mon All Ye Faithful (17 dicembre) English Teacher , Stagione 1 (18 dicembre)

, Stagione 1 (18 dicembre) What If...? , Stagione 3 (22 dicembre, episodio giornaliero)

, Stagione 3 (22 dicembre, episodio giornaliero) Doctor Who, Joy to the Worlds (25 dicembre)

Docuserie e Intrattenimento

Jung Kook: I Am Still - The Original (3 dicembre)

Per i più piccoli

Firebuds , Stagione 2 Parte 4 (4 dicembre)

, Stagione 2 Parte 4 (4 dicembre) The Lion Guard , Stagione 3 Parte 1 (4 dicembre)

, Stagione 3 Parte 1 (4 dicembre) Bluey - I corti , Stagione 1 Parte 3 (9 ottobre)

, Stagione 1 Parte 3 (9 ottobre) I canti di Natale di Topolino e Minni, Stagione 1 (25 dicembre)

Proseguono