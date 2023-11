Disney+ cancella The Muppets Mayhem Band dopo una sola stagione

News Serie TV

La serie, arrivata in streaming lo scorso maggio, si ferma dopo 10 episodi.

Sembra che l'Electric Mayhem Band dovrà sciogliersi. Disney+ ha cancellato The Muppets Mayhem Band, la serie live-action che ha seguito i mitici pupazzi creati da Jim Henson in una nuova avventura musicale. Arrivata in streaming lo scorso maggio, la serie si ferma dopo una sola stagione lunga 10 episodi.

La trama di The Muppets Mayhem Band

The Muppets Mayhem Band segue l'iconica band del Muppet Show Dr. Denti e gli Electric Mayhem ritrovarsi faccia a faccia con l'industria musicale odierna mentre cerca di registrare il suo primo album in studio. Con l'aiuto di una giovane produttrice, la rock band si mette in marcia per affrontare la scena musicale contemporanea nella speranza di vincere il disco di platino. La serie è una creazione dell'ideatore di The Goldbergs Adam F. Goldberg il quale aveva espresso il desiderio di espandere l'universo dei Muppets con altre storie che avrebbero inglobato anche storici personaggi di quel mondo. A questo punto, tuttavia, sembra improbabile che l'operazione vada avanti.

Le altre cancellazioni di Disney+

Questa cancellazione fa parte di un piano più ampio per contenere i costi messo in atto da qualche mese da Disney+. Segue, infatti, quelle di The Spiderwick Chronicles (ora acquisita da Roku), Il mistero dei templari: La serie, Dottoressa Doogie, Willow, Cambio di direzione e Stoffa da campioni - Cambio di gioco. L'obiettivo, stando ai report, è concentrarsi strettamente su contenuti di proprietà intellettuale di Disney.