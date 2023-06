Dietrofront: Melissa McBride apparirà nello spin-off The Walking Dead: Daryl Dixon

News Serie TV

L'attrice immortalata sul set dello spin-off sequel insieme con lo storico collega Norman Reedus.

Melissa McBride sarà di nuovo Carol Peletier, alla fin fine. Dopo la notizia che l'attrice non avrebbe fatto parte del cast di The Walking Dead: Daryl Dixon diversamente da quanto era stato annunciato in un primo momento, la star di The Walking Dead: Dead City Jeffrey Dean Morgan ha confermato su Twitter che l'attrice tornerà accanto a Norman Reedus, condividendo una foto che li ritrae insieme sul set della nuova serie.

I trascorsi tra Melissa McBride e The Walking Dead: Daryl Dixon

Era il settembre del 2020 quando AMC annunciò l'ordine di uno spin-off sequel di The Walking Dead incentrato su Daryl e Carol, due dei personaggi più uniti della serie post-apocalittica e più amati dal pubblico. Due anni dopo, poi, l'annuncio shock che Melissa McBride aveva lasciato il progetto per motivi personali. Appreso che la serie sarebbe stata ambientata e girata all'estero, l'attrice aveva definito il trasferimento in Europa logisticamente insostenibile per lei. La notizia non era stata accolta bene dai fan, con alcuni di loro che avevano accusato o addirittura offeso lei e Norman Reedus per aver anteposto i propri interessi a quelli del franchise, con quest'ultimo responsabile a loro dire di aver spostato la produzione in un altro paese per stare più vicino alla sua famiglia.

Jeffrey Dean Morgan era stato uno dei primi scesi in campo per difendere i colleghi. "Alcuni di voi sono andati TROPPO oltre. Siete tossici", aveva scritto su Twitter. "Perché attaccare Norm per qualcosa con cui non ha NULLA a che fare? Melissa ha preso una decisione che era solo sua. Vuole/ha bisogno di una pausa. Rispettatelo. Riguarda questioni che non sono affar vostro. Norm, che ha dato più di chiunque altro a tutti voi. Tutte S*******E. Norman non ha nulla a che fare con la scelta del luogo. Quella decisione riguarda la storia, le idee... I SOLDI. Lo ha deciso lo studio/rete. Non gli attori. Possiamo dire di sì e farlo, o no e non farlo... FORSE. A VOLTE. Se siamo fortunati e non abbiamo ancora un contratto. Raramente un attore ha quel potere".

Lo stesso Reedus aveva spiegato al The Tonight Show di Jimmy Fallon che "dodici anni è un impegno estenuante. Voleva prendersi una pausa e lo sta facendo. Se lo merita". Aggiungendo: "Immagino che quei personaggi si incontreranno di nuovo a un certo punto". E così è stato. Piuttosto velocemente.

Melissa McBride apparirà in The Walking Dead: Daryl Dixon

Attesa in tv per l'autunno, The Walking Dead: Daryl Dixon vede l'omonimo personaggio affrontare un livello completamente nuovo di apocalisse zombie e di mondo impazzito quando lascia gli Stati Uniti d'America, attraversa l'Atlantico e arriva in Francia. Qui Daryl incontra Isabelle (Clémence Poésy, Il serpente dell'Essex), una giovane donna, membro di un gruppo religioso progressista, che unisce le forze con lui in un viaggio attraverso il Paese che porterà lei ad affrontare il suo oscuro passato a Parigi. Daryl, nel frattempo, cercherà di ricostruire cosa è successo - Come è arrivato lì? Perché? E come farà ad andare a casa? Ma capire tutte queste cose in un paese dove si parla una lingua diversa dalla sua renderà tutto più difficile.

Well well. We’re sorry Norman… fer talking oodles of shit to you when we thought melissa wasn’t doing show! Golly… this must of been in the works for ages! (Twas from start) Goddamn it’s great seeing these two together! Can’t wait! Xojd pic.twitter.com/yYwyTq5hAG — Jeffrey Dean Morgan (@JDMorgan) June 22, 2023

La foto, diffusa da un profilo Instagram francese e ripresa da Morgan, mostra i due attori condividere un momento poco prima o poco dopo le riprese, come sembrano confermare i costumi e gli accessori che indossano, quelli dei loro personaggi. L'attore ha scritto sardonicamente: "Bene, bene. Siamo spiacenti, Norman... per averti gettato un sacco di m***a addosso quando pensavamo che Melissa non stesse facendo lo show! Accidenti... questo deve essere in lavorazione da secoli! (Si sapeva fin dall'inizio) Dannazione, è fantastico vedere questi due insieme! Non vedo l'ora!".