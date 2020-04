Diavoli: Perché Alessandro Borghi ha un doppiatore? La spiegazione dell'attore

News Serie TV

Nella versione italiana a dare la voce al personaggio di Massimo è Andrea Mete.

Diavoli ha debuttato su Sky Atlantic e NOW TV lo scorso 17 aprile con una media di 637,000 spettatori affermandosi come la serie Sky Original più seguita della stagione televisiva 2019-20. La serie thriller ambientata nel mondo della finanza con Alessandro Borghi, Patrick Dempsey e Kasia Smutniak ha dunque incuriosito parecchio i telespettatori. Molti, vedendo i primi due episodi in italiano, si saranno chiesti perché il personaggio di Massimo Ruggero interpretato da Borghi è stato doppiato da un professionista, il doppiatore Andrea Mete. I motivi di questa scelta li aveva spiegati il diretto interessato Alessandro Borghi in occasione dell'uscita del primo trailer della serie qualche settimana fa.

Diavoli: Perché Alessandro Borghi non ha doppiato se stesso in italiano

Attraverso un post Instagram, l'attore aveva spiegato le ragioni che lo hanno spinto a non prestare la voce al suo personaggio che, sul set, ha recitato in inglese. Prima di tutto, secondo Borghi, per apprezzare meglio la prova recitativa di un attore bisognerebbe guardare un prodotto in lingua originale. "Mi piacerebbe sapervi tutti davanti alla tv a selezionare la modalità 'lingua originale con sottotitoli', quello che farei io, per poter apprezzare davvero, o magari no, il lavoro che è stato fatto in questa serie", aveva scritto sottolineando che il sentimento messo nella serie è fortemente connesso alla lingua in cui è girata. In secondo luogo, l'attore aveva fatto notare che il suo mestiere non è il doppiatore. "In un contesto in cui tutti gli attori, essendo stranieri, sarebbero stati doppiati da chi questo mestiere lo fa sul serio, avrei sentito la differenza, e l'avreste sentita anche voi", aveva spiegato ancora Borghi.

Il protagonista, quindi, aveva chiesto ai fan di fare un piccolo sforzo e selezionare la lingua originale dal menu di Sky lasciandoli comunque liberi di guardare la serie come avrebbero preferito. "Potete vederla in italiano e godervi comunque un grandissimo lavoro", aveva concluso dicendosi molto emozionato. Dopo l'ottimo esordio, Diavoli torna con due nuovi episodi venerdì 24 aprile dalle 21:15 su Sky Atlantic (anche on demand) e in streaming su NOW TV. Nell'attesa, potete leggere la nostra recensione di Diavoli.

Foto: ANTONELLO&MONTESI