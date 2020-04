Diavoli, da stasera su Sky Atlantic il thriller sullo spietato mondo della finanza: Una clip in anteprima

News Serie TV

Debutta, anche in streaming su NOW TV, la serie con Alessandro Borghi, Patrick Dempsey e Kasia Smutniak.

Inizia questa sera il viaggio tra gli squali della finanza mondiale di Diavoli, una nuova serie Sky Original in dieci episodi che può vantare un cast d'eccezione guidato da Alessandro Borghi, Kasia Smutniak e Patrick Dempsey. L'appuntamento è per le 21:15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV. È una storia di delicati equilibri, scandali e, soprattutto, di un ambiguo rapporto: quello che lega i protagonisti Massimo (Borghi) e Dominic (Dempsey) e che vi anticipiamo in una clip in anteprima tratta dal secondo episodio.





Diavoli: La trama

Tratta dal bestseller I Diavoli di Guido Maria Brera e diretta da Nick Hurran e Jan Michelini, la serie ruota attorno a Massimo Ruggero, spregiudicato Head of Trading della New York London Investment Bank molto caro al suo mentore, il CEO della banca Dominic Morgan.Quando Massimo è a un passo da un'importante promozione, l’apparente suicidio di un collega e uno scandalo che coinvolge l’ex moglie di Massimo portano Dominic a negargli l'ambito traguardo. Massimo è determinato a scoprire la verità su quanto successo, ma realizzerà presto di essere al centro di una guerra finanziaria intercontinentale. Trovatosi a fronteggiare quei Diavoli, "i monaci guerrieri" della finanza mondiale di cui parla Brera e che governano nell’ombra i destini del mondo, Massimo dovrà scegliere se resistere o diventare complice sottostando alle loro regole. Solo apparentemente nell'ombra, intanto, Nina (Kasia Smutniak), l'aristocratica e determinata moglie di Dominic, tenta di curare la ferita più grande della sua vita: la morte del figlio John, che ha inevitabilmente gettato un'ombra buia sul suo matrimonio.

Perché guardare Diavoli? Parlano i registi

Diavoli racconta il crollo finanziario del 2011 e la successiva crisi economica diffusasi in tutta Europa, fatti che hanno condizionato la vita di tutti senza però essere ben compresi dal grande pubblico. "Diavoli mi ha fatto arrabbiare, la rabbia di chi capisce di non aver prestato la necessaria attenzione a quanto stava accadendo in quegli anni. Gli inganni, il peso del potere finanziario hanno raggiunto livelli semplicemente sconcertanti", ha spiegato uno dei due registi Nick Hurran. Secondo l'altro regista Jan Maria Michelini (la regia dei dieci episodi è stata divisa equamente tra i due), la serie è molto più di un thriller finanziario perché cerca di svelare i retroscena di quanto accaduto tra il 2009 e il 2011 quando un'importante crisi politico-economica si è abbatutta sul vecchio Continente. Per rimanere fedeli alla verità - ha spiegato Michelini - sono stati utilizzati materiali di repertorio come "schegge di verità" che rafforzassero i legami con l'attualità.

Il cast

Recitano accanto a Borghi, Dempsey e Smutniak anche anche Laia Costa (Victoria) nei panni della determinata reporter Sofia Flores, Malachi Kirby (The Race – Corsa mortale) in quelli dello svelto e abile studente Oliver che ottiene un lavoro alla NYL, Paul Chowdhry (Live at the Apollo) che è il matematico di solidi principi Kalim, Pia Mechler (Everything Is Wonderful) che interpreta la bellissima Eleanor che ha saputo farsi strada in un ambiente tipicamente maschile, Harry Michell (The English Game) nei panni del braccio destro di Massimo Paul, Sallie Harmsen (Blade Runner 2049) che è l'ex moglie di Massimo, Lars Mikkelsen (The Killing, House of Cards) nei panni del fondatore della piattaforma clandestina di controinformazione Subterranea, e Lorna Brown (Terminator – Destino oscuro) in quelli di un'agente di polizia con un forte senso di giustizia.

Intanto, potete leggere la nostra recensione di Diavoli in anteprima.