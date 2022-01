Dexter: New Blood è la serie più vista di sempre su Showtime

News Serie TV

Con oltre 8 milioni di spettatori settimanali, il revival ha buttato ogni precedente record della rete via cavo. Sempre più probabile una seconda stagione?

Se avete ancora qualche dubbio sull'utilità di tutti questi revival e remake, eccovi servita la risposta. Dexter: New Blood, continuazione forse tra le più necessarie del celebre crime drama con Michael C. Hall conclusosi nel 2013, è ufficialmente la serie tv più vista nella storia quasi cinquantennale della rete via cavo Showtime. E ora chissà che non ci scappi davvero una seconda stagione!

Tenendo conto anche dei numeri del finale in onda negli Stati Uniti domenica scorsa, in Italia previsto per questa sera alle ore 21:15 su Sky Atlantic e già disponibile in streaming su NOW, i 10 episodi di Dexter: New Blood hanno appassionato una media di oltre 8 milioni di spettatori ogni settimana attraverso tutte le piattaforme su cui era disponibile. Si tratta di un record per una serie di Showtime, superiore persino ai numeri della stessa Dexter. Inoltre, con 3 milioni di spettatori solo domenica sera, quello di New Blood è stato il finale più visto di Showtime in oltre otto anni, ovvero dal finale di Dexter, che di spettatori nel settembre del 2013 ne aveva attirati 3,3 milioni. La conclusione del revival ha stabilito un nuovo record anche sulle piattaforme streaming e on-demand della rete, accumulando 2 milioni di visualizzazioni.

Dexter: New Blood avrà una seconda stagione?

Con simili numeri, riesce difficile immaginare che Showtime non cercherà un modo per andare avanti, nonostante il modo sorprendente in cui Clyde Phillips ha concluso questo nuovo capitolo della storia. Lo showrunner, tuttavia, si è già detto favorevolissimo a una seconda stagione: "Come potete immaginare, non è la prima volta che mi viene chiesta una cosa simile. Tutto è nelle mani della rete. Se dovessero chiamarmi e dirmi 'Vogliamo andare avanti con Harrison. Vogliamo che tu lo faccia', sebbene sia piuttosto impegnato, lascerei tutto quello che sto facendo e mi ci fionderei sopra. Mi piacerebbe farlo, ma davvero, dipende tutto da Showtime".

Nel frattempo, commentando questo risultato, il presidente di Showtime Networks Gary Levine ha detto in un comunicato: "Siamo entusiasti della risposta travolgente dei milioni di fan di Dexter: New Blood in queste ultime 10 settimane. Sia che abbiano adorato il finale o che non sopportino vederla finire in quel modo, apprezziamo molto la loro passione. I nostri più sentiti ringraziamenti a Michael, Clyde e [ai produttori esecutivi] Scott [Reynolds] e Marcos [Siega] per aver dato una conclusione profondamente potente alla nostra amata e straordinaria serie".