Dexter: New Blood si chiude con un clamoroso colpo di scena! Stagione 2 dietro l'angolo? [SPOILER]

News Serie TV

Il finale della serie è atteso in Italia su Sky Atlantic e NOW mercoledì 12 gennaio.

Ieri sera, in una tv americana orfana della cerimonia di premiazione dei Golden Globe, sulla rete via cavo Showtime si è concluso dopo dieci episodi il revival Dexter: New Blood, con un colpo di scena - in Italia il finale è atteso su Sky Atlantic e in streaming su NOW per questo mercoledì, quindi procedete solo se le anticipazioni non vi spaventano - che ha ribaltato completamente il modo in cui la storia si era inizialmente esaurita nel 2013 dopo le otto stagioni di Dexter.

Nell'episodio opportunamente intitolato Sins of the Father (Peccati del padre), Harrison - di nuovo, fuggite da questa pagina se non volete avere anticipazioni - ha ucciso Dexter con il suo fucile dopo aver scoperto che suo padre aveva assassinato l'innocente sergente Logan. Con il codice di Dexter ufficialmente in dubbio, padre e figlio sono arrivati alla conclusione che la sua morte era l'unica via d'uscita per entrambi - per Dexter, in particolare, di espiare i propri fallimenti come padre e liberare suo figlio. Quando il capo della polizia Angela Bishop - con la quale il personaggio di Michael C. Hall aveva una relazione - è arrivata sul posto, ha consegnato all'adolescente una mazzetta di contanti e gli ha detto di andarsene per sempre da Iron Lake.

Dexter: New Blood, storia finita o ci sarà una seconda stagione?

La morte di Dexter dovrebbe bastare per mettere a tacere qualsiasi speculazione su una seconda stagione di Dexter: New Blood. Tuttavia, con Harrison assolto dai propri crimini, ha preso immediatamente piede l'ipotesi per nulla malvagia che il racconto possa andare avanti con il personaggio di Jack Alcott al centro della scena e, possibilmente, il compianto padre nel ruolo che finora era stato prima del padre Harry e poi della sorella Deb. La questione è stata subito sottoposta all'attenzione dell'ideatore e showrunner Clyde Phillips.

"Come potete immaginare, non è la prima volta che mi viene chiesta una cosa simile" ha detto a TVLine, sottolineando come Dexter sia "un enorme successo" per Showtime. Ha aggiunto che al momento non ci siano piani ufficiali per una seconda stagione o uno spin-off incentrato su Harrison, e che "tutto è nelle mani della rete. Se dovessero chiamarmi e dirmi 'Vogliamo andare avanti con Harrison. Vogliamo che tu lo faccia', sebbene sia piuttosto impegnato, lascerei tutto quello che sto facendo e mi ci fionderei sopra. Mi piacerebbe farlo, ma davvero, dipende tutto da Showtime".