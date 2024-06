Desperate Housewives, Eva Longoria torna a parlare di revival: "Mi manca Wisteria Lane"

News Serie TV

Le voci a proposito di un revival di Desperate Housewives si fanno insistenti mentre l'interprete di Gabrielle Solis ribadisce che lei lo farebbe al 100 percento: ecco gli ultimi aggiornamenti.

Tra le ex "casalighe disperate" Eva Longoria è quella più agguerrita e determinata quando si parla di un possibile revival di Desperate Housewives. Alla premiere della sua nuova serie in arrivo su Apple TV+ Tierra de mujeres - Intrecci di vite, l'attrice non ha tentennato neppure una volta quando i giornalisti le hanno chiesto se ci sarebbe per un'eventuale reboot della serie che l'ha resa famosa. "Oh Dio sì, sarei la prima a firmare per un reboot", ha detto convinta a ET. Non è la prima volta che Longoria si esprime a favore di un ritorno in tv di Desperate Housewives, eppure l'operazione sembra non concretizzarsi mai. Sarà la volta buona?

Desperate Housewives: Eva Longoria vuole tornare a essere Gabrielle Solis

Ricorderete che nella serie creata da Marc Cherry Eva Longoria interpretava l'esplosiva Gabrielle Solis, un personaggio diventato iconico e amatissimo dai fan. A quanto pare, l'attrice ha contattato proprio l'ideatore dello show esortandolo a lavorare su un possibile revival. "Gliel'ho detto centinaia di volte. Gli ho detto 'facciamolo di nuovo. Mi manca Wisteria Lane. Mi mancano le ragazze. Mi manca Gaby Solis. Mi manca essere lei'", ha confessato l'attrice. Già l'anno scorso, in effetti, Longoria aveva detto ai giornalisti di aver chiesto a Cherry di riprendere la penna in mano ma aveva anche precisato che quest'ultimo non era ben disposto visto che riteneva di non aver nient'altro da dire sui personaggi.

Uno speciale per i 20 anni di Desperate Housewives? Cosa sappiamo

Quest'anno, però, in autunno ricorrerà un anniversario molto speciale: i 20 anni dalla prima messa in onda di Desperate Housewives. Lo scorso maggio sempre Eva Longoria aveva anticipato, dal red carpet del festival di Cannes, che stava lavorando a uno speciale per celebrare la ricorrenza. In quell'occasione l'attrice aveva precisato che non si tratterà di uno spin-off. Potrebbe essere, quindi, una reunion simile a quella che ha riportato insieme dinanzi alle telecamere i protagonisti di Friends nel 2021. Un incontro informale in cui Longoria e le altre protagoniste Marcia Cross, Teri Hatcher, Felicity Huffman e Nicollette Sheridan potrebbero ricordare aneddoti legati alla serie e rileggere, magari, alcune scene memorabili. Al momento, tuttavia, nulla è confermato.

Prima, in ogni caso, oltre che in Tierra de mujeres vedremo Eva Longoria interpretare addirittura l'alter ego di Selena Gomez/Mabel nella quarta stagione di Only Murders in the Building in arrivo il 27 agosto su Disney+. Come se la caverà come esperta di podcast true crime? Ne vedremo delle belle.