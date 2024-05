Desperate Housewives: Eva Longoria annuncia una reunion per festeggiare i 20 anni della serie

News Serie TV

L'interprete della frizzante Gabrielle Solis ha anticipato che insieme alle colleghe di Desperate Housewives sta lavorando a una speciale reunion: ecco cosa sappiamo.

Sono passati vent'anni da quando le vite delle casalinghe disperate di Wisteria Lane venivano sconvolte da un biglietto che recitava: "So cosa hai fatto. Mi fa ribrezzo. Dirò tutto". Tutto iniziava così il 3 ottobre 2004, quando il primo episodio di Desperate Housewives andava in onda su ABC. Lo speciale anniversario, a quanto pare, non passerà inosservato. Dal red carpet del festival di Cannes, infatti, Eva Longoria - l'interprete di Gabrielle Solis - ha annunciato che è in programma uno speciale per celebrare i vent'anni della serie cult.

Uno speciale per i 20 anni di Desperate Housewives: Cosa sappiamo

Per il momento i dettagli disponibili su questo speciale sono davvero pochissimi. Sappiamo, però, per certo che non si tratterà di uno spin-off, come precisato da Longoria. "Mi manca essere Gaby, mi manca Wisteria Lane. È stata una delle esperienze migliori della mia vita. Quest'anno festeggiamo 20 anni di Desperate Housewives. Faremo una reunion speciale. No, non sarà uno spin-off", sono state le parole dell'attrice ai microfoni di Canal+. Lo speciale, quindi, potrebbe consistere in una reunion simile a quella che ha riportato insieme dinanzi alle telecamere i protagonisti di Friends nel 2021. Un incontro informale in cui le protagoniste potrebbero ricordare aneddoti legati alla serie e rileggere, magari, alcune scene memorabili. Al momento, tuttavia, nulla è confermato.

In passato l'interprete di Gabrielle aveva detto la sua anche su un possibile revival o un reboot della serie creata da Marc Cherry ma era stata molto scettica al riguardo. A suo dire, Cherry non sarebbe stato interessato a esplorare ulteriormente le vite delle casalinghe di Wisteria Lane. "Gli ho parlato diverse volte. Sente che non c'è un motivo per farlo adesso. Per il bene di un reboot, non lo farebbe. Pensa 'cosa devo far dire a questi personaggi che non abbiamo ancora sviscerato?'", aveva raccontato ad Access Hollywood l'attrice che pure in quell'occasione aveva però sottolineato quanto le mancasse recitare nei panni di Gabrielle. Una reunion unscripted, probabilmente, sarebbe proprio la soluzione migliore che farebbe contenti tutti i fan. Speriamo di avere presto altri aggiornamenti.