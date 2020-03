Defending Jacob: Il trailer ufficiale della miniserie con Chris Evans

News Serie TV

Il crime thriller di 8 episodi arriverà il 24 aprile in streaming su Apple TV+.

Chris Evans è un padre disposto a fare di tutto per difendere suo figlio nel trailer ufficiale di Defending Jacob, nuova miniserie in arrivo su Apple TV+ il prossimo 24 aprile.





Defending Jacob: La trama

Basato su un romanzo di successo scritto da William Landay, il drama di 8 episodi segue l'avvocato Andy Barber (Evans) all'indomani della terribile notizia che suo figlio, il quattordicenne Jacob, è stato accusato di omicidio nella piccola città del Massachusetts dove risiedono. Mentre la vicenda fa tremare i polsi alla famiglia di Andy, quest'ultimo si trova a dover scegliere tra il dovere di rispettare la giustizia e l'amore incondizionato per suo figlio.

Il cast

Il prestigioso cast della miniserie include Michelle Dockery (l'apprezzata Lady Mary di Downton Abbey) nei panni della madre di Jacob e moglie di Andy, il giovane attore Jaeden Martell (It, Masters of Sex) in quelli del figlio Jacob, Cherry Jones (24), J.K. Simmons (Counterpart), Betty Gabriel (Counterpart), Pablo Schreiber (American Gods) e Sakina Jaffrey (Timeless). La sceneggiatura porta la firma di Mark Bomback, lo stesso di The War: Il pianeta delle scimmie e Outlaw King: Il re fuorilegge mentre la regia è affidata a Morten Tyldum, regista candidato all'Oscar per The Imitation Game. Per Evans si tratta del primo ruolo regolare in tv.

Il 24 aprile verranno resi disponibili sulla piattaforma streaming di Apple 3 degli 8 episodi che compongono la miniserie. I restanti verranno caricati settimanalmente ogni venerdì.