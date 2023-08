David Harbour: Dopo Stranger Things mi concentrerò sul cinema

News Serie TV

L'attore, a breve nelle sale con Gran Turismo: La storia di un sogno impossibile, non vede un'altra serie tv nel suo futuro.

Non c'è un'altra serie tv nel futuro di David Harbour mentre Stranger Things si avvia alla conclusione. L'attore statunitense, reso una celebrità dalla serie soprannaturale di Netflix, ha detto in un'intervista con Insider di non voler fare più tv, almeno per un po', ma di volersi concentrare sulla sua carriera cinematografica, dopo le esperienze in grandi produzioni quali Black Widow e Gran Turismo: La storia di un sogno impossibile (in uscita il 20 settembre).

David Harbour: Dopo Stranger Things solo cinema

"Il primo anno di Stranger Things, ricordo di avere avuto una discussione con una pubblicista, e lei mi disse: 'Forse non vuoi essere così tanto associato alla serie', e io dissi tipo 'Per quale motivo? Adoro questo show. Adoro il personaggio", ha detto Harbour. "Ed è così: adoro lo show. E amo il personaggio. Ma non voglio essere solo quel personaggio. Non voglio essere solo quel tizio". In Stranger Things, l'attore 48enne interpreta dal 2016 lo sceriffo Jim Hopper. Come il resto del cast, attende di girare la quinta e ultima stagione, in ritardo sulla tabella di marcia mentre la Writers Guild of America (WGA) e la Screen Actors Guild - American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) sono in sciopero.

Una notte violenta e silenziosa del 2022, nel quale ha interpretato un sanguinario Babbo Natale, è stato il primo successo al botteghino di Harbour e gli ha fatto capire di voler continuare a fare film. "Ero su Netflix... ma questo era un piccolo film originale che andava al cinema. Mi si è aperto un mondo completamente nuovo", ha detto l'attore. "Mi piace questo campo di gioco. Voglio fare film originali che vadano al cinema. Penso a George Clooney che lascia ER. Ora lo vediamo solo come George Clooney. Ma c'è stato un tempo in cui era 'quello di ER che ha fatto un film con Nicole Kidman'. Sto cercando di fare lo stesso. È complicato perché non vuoi c****e sulle persone che ti amano per questa cosa che hai fatto e che ami anche tu. Ma, allo stesso tempo, in un certo senso vuoi lasciare il nido. C'è dell'altro in me. Ho cose diverse dentro di me e voglio che ve ne accorgiate. Non voglio che la gente gridi 'Hopper' per strada ogni cinque minuti per il resto della mia vita".