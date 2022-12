Daredevil: Secondo Charlie Cox su Disney+ probabilmente non sarà altrettanto cruenta

News Serie TV

L'attore rivela anche che le riprese cominceranno a febbraio e andranno avanti per tutto il 2023.

Preparatevi a incontrare un'altra versione del Diavolo di Hell's Kitchen quando Charlie Cox tornerà a interpretare l'amato personaggio Marvel nella serie supereroistica di Disney+ Daredevil: Born Again. Interprete dell'avvocato e vigilante Matt Murdock/Daredevil nell'adattamento di Netflix cancellato nel 2018 dopo tre stagioni e ora disponibile sul servizio streaming della Disney, l'attore ha rivelato in un'intervista con NME che, secondo lui, le cose questa volta andranno in modo un po' diverso.

Daredevil: Born Again sarà meno cruenta? Le parole di Charlie Cox

Va detto che Disney ha già edulcorato il Daredevil di Cox in occasione del suo recente coinvolgimento in She-Hulk: Attorney at Law, nella quale il personaggio è stato presentato in una versione più leggera e frivola. "Questa deve essere una reincarnazione, deve essere diversa, altrimenti perché dovremmo farlo?", ha detto l'attore. "La mia opinione è che questo personaggio funzioni meglio quando è orientato a un pubblico leggermente più maturo. Il mio istinto mi dice che su Disney+ sarà cupo ma probabilmente non sarà così cruento".

Attualmente si conosce molto poco di Daredevil: Born Again, ovvero che si comporrà di ben 18 episodi, che sarà disponibile nei primi mesi del 2024 e che anche Vincent D'Onofrio sarà della partita, nuovamente nei panni del malvagio Wilson Fisk/Kingpin, insieme con le nuove aggiunte al cast Michael Gandolfini (I Molti Santi del New Jersey), Margarita Levieva (Revenge) e Sandrine Holt (American Gigolo). Queste ultime due potrebbero interpretare i nuovi interessi amorosi di Matt Murdock e Wilson Fisk rispettivamente. Pur non avendo ancora letto nessuna sceneggiatura, Cox ha aggiunto che la nuova serie sarà una continuazione della precedente, ma non solo questo: "Direi [a chi chiede una continuazione] che lo abbiamo fatto. Prendiamo le cose che hanno funzionato davvero, ma possiamo fare di più? Possiamo fare appello a un pubblico leggermente più giovane senza perdere ciò che abbiamo imparato su quello che funziona?".

Cox ha parlato anche dell'ordine generoso di 18 episodi. "Mi hanno detto: 'Gireremo nel 2023'. Ho risposto: 'Fantastico, quando?'. Hanno detto: 'Tutto il 2023'", ha raccontato. "Comincio a girare a febbraio e finisco a dicembre. Sono affascinato nello scoprire perché hanno scelto di farne 18. Immagino che ci sarà un elemento simile al procedurale vecchia scuola. Non necessariamente il caso della settimana, ma qualcosa in cui andiamo davvero nel profondo di Matt Murdock, l'avvocato, e vediamo com'è la sua vita. Se va bene e si sporca sul serio le mani con quel mondo. Penso ci sia qualcosa di molto interessante in questo, passare più tempo nella vita quotidiana di un supereroe e vedere concretamente quando si mette il costume".