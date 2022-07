Daredevil: Il revival ordinato ufficialmente a Disney+

News Serie TV

La nuova serie si intitola Daredevil: Born Again e sarà disponibile in streaming nel 2024.

Il Marvel Cinematic Universe dà ufficialmente il benvenuto a un grande difensore dei buoni e giusti. Al Comic-Con di San Diego, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha annunciato l'ordine a Disney+ di Daredevil: Born Again, una nuova serie - in sostanza un revival - incentrata sul personaggio di Matt Murdock/Daredevil interpretato dal 2015 al 2018 da Charlie Cox nell'adattamento poi cancellato da Netflix.

I primi dettagli di Daredevil: Born Again

Feige ha spiegato che la prima stagione di Daredevil: Born Again si comporrà di ben 18 episodi, disponibili in streaming nella primavera del 2024. La serie farà parte della Fase Cinque del Marvel Cinematic Universe e, oltre a Cox, coinvolgerà anche Vincent D'Onofrio nuovamente nei panni del suo acerrimo nemico Wilson Fisk/Kingpin.

Che Disney+ avesse dei grandi piani per questi personaggi, ereditati concretamente da Netflix lo scorso marzo, lo si era capito all'inizio del mese quando è stato annunciato che entrambi appariranno in Echo, lo spin-off di Hawkeye incentrato sull'implacabile eroina interpretata da Alaqua Cox, atteso sulla piattaforma per il 2023, anch'esso parte della Fase Cinque come è stato rivelato alla convention. Prima di questo, qualche timido corteggiamento c'era stato pure in Spider-Man: No Way Home per Matt Murdock/Daredevil e nella stessa Hawkeye per Wilson Fisk/Kingpin. Inoltre, soltanto poche ore prima Marvel aveva annunciato che Cox presterà la voce al suo personaggio nella serie animata Spider-Man: Freshman Year, prevista nel 2024.