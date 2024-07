Daredevil: Born Again porta il supereroe Marvel in una "nuova direzione"

News Serie TV

Marvel anticipa cosa aspettarsi dalla prossima serie di Disney+ Daredevil: Born Again. Personaggi diversi, più maturi,

Daredevil: Born Again marcerà verso una nuova direzione, stando alle recenti dichiarazioni del responsabile della televisione e streaming dei Marvel Studios Brad Winderbaum. Quando Matt Murdock riapparirà nel Marvel Cinematic Universe con una Serie TV attualmente in produzione, mostrerà un protagonista alle prese con minacce vecchie e nuove e, per cavarsela, userà più che semplici pugni.

La nuova direzione di Daredevil Born Again: "Matt e Wilson sono cambiati"

Il Diavolo è tornato a Hell's Kitchen, con Charlie Cox di nuovo nei panni di Matt Murdock dopo essersi concesso una breve parentesi in She-Hulk: Attorney at Law e un cameo in Spider-Man: No Way Home. Quello proposto dai Marvel Studios è una sorta di reboot, a oggi il primo dedicato ai personaggi dei Defenders proposti tempo addietro da Netflix. E mentre il pubblico si interroga sul possibile coinvolgimento di altri colleghi supereroi come Jessica Jones e Iron Fist nell'MCU, il dirigente dei Marvel Studios assicura cosa aspettarsi da Daredevil: Born Again, paragonandola a X-Men '97. Entrambi i progetti propongono un ritorno dell'eroe ma con un'aggiunta originale. Durante un episodio del podcast ufficiale dei Marvel Studios, Winderbaum ha raccontato:

Daredevil è incredibile. È simile in qualche modo a X-Men '97, perché sta rilanciando qualcosa che i fan amano, ma lo sta portando in una nuova direzione. Questi personaggi sono maturati. L'universo è diverso da come era prima. Le cose sono cambiate. La società è cambiata.

Sono trascorsi quasi 6 anni da quando Daredevil ha concluso la sua corsa a Netflix, con una serie tv lunga tre stagioni a lui dedicata. E mentre Kingpin (Vincent D'Onofrio) ha ottenuto maggiore spazio in Hawkeye e Echo, Matt Murdock ha dovuto attendere non poco per il suo ritorno in azione, dopo una revisione creativa completa avvenuta dopo lo sciopero degli sceneggiatori del 2023. Nella nuova serie, l'aria è frizzante tra i due acerrimi nemici, come anticipa Winderbaum:

Matt e Wilson sono cambiati e i loro personaggi si scontreranno in modi mai visti prima. Non basta più cercare di uccidersi a vicenda, c'è un intero gioco politico in gioco.