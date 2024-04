Daredevil: Born Again, nuove foto dal set confermano il ritorno di The Punisher

News Serie TV

I nuovi scatti che arrivano dal set di Daredevil: Born Again fugano ogni dubbio: Jon Bernthal sarà di nuovo un sanguinario The Punisher nella serie di Disney+.

Dopo numerose indiscrezioni, arriva finalmente la conferma visiva che i fan di The Punisher aspettavano da tempo. Jon Bernthal è coinvolto nella realizzazione di Daredevil: Born Again, come dimostrano le nuove foto trapelate dal set con Frank Castle, aka The Punisher, schierato in prima linea. Fugato ogni dubbio, Castle appare sul set della Serie TV in fase di realizzazione per il servizio streaming Disney+.

Daredevil: Born Again, confermato il ritorno (insanguinato) di The Punisher

Da tempo si vociferava che anche Jon Bernthal fosse coinvolto in Daredevil: Born Again, seppur non fosse stato avvistato esplicitamente sul set della serie tv. Attraverso i nuovi scatti trapelati sul web, il suo ritorno non è più frutto di teorie. Frank Castle appare estremamente insanguinato in nuovi scatti dal set di Daredevil: Born Again, il che potrebbe suggerire che The Punisher è tornato in attività e starebbe punendo i criminali di New York City. Oltre alle macchie incrostate su viso, collo e mani, è ben evidente anche la sua divisa da antieroe con il volto del Punitore ben impresso sul petto. Ciò significa che dividerà la scena con Charlie Cox e Vincent D'Onofrio, i primi nomi associati al progetto che hanno ripreso i rispettivi ruoli di Daredevil e Kingpin. Di fatto, le nuove immagini immortalano The Punisher al fianco di Daredevil, fasciato nel suo nuovo costume di scena.

A confermare il ben gradito ritorno del suo acclamato personaggio, Jon Bernthal ha condiviso su Instagram uno scatto del dietro le quinte in compagnia dei suoi compagni d'avventura: Charlie Cox e Deborah Ann Woll, che riprende il ruolo di Karen Page, personaggio legato anche a The Punisher. Introdotto nella seconda stagione di Daredevil, Bernthal ha poi guidato una serie spin-off dedicata proprio a The Punisher per poi apparire anche in The Defenders. In seguito all'annuncio di Daredevil: Born Again, la presenza di Frank Castle non era stata ufficializzata fino ad ora, ma le immagini lasciano poco spazio ai dubbi. Qualche mese fa, ai microfoni di Collider, Bernthal aveva affrontato la possibilità di tornare al fianco di Charlie Cox e di riportare The Punisher in pista senza sbilanciarsi più del dovuto:

Penso che ci sia una ragione se quel personaggio ha avuto un riscontro così forte nei cuori e nelle menti dei fan dei fumetti. Penso che ci sia un po' di Frank Castle in ognuno di noi. È ben radicato dentro di me, tengo profondamente a quel personaggio. So anche che è assolutamente essenziale che, in caso di ritorno, debba essere fatto come si deve, rispettando l'integrità del materiale originale e di ciò che è Frank. Farò del mio meglio per assicurarmi che, se e quando lo faremo, lo faremo bene.