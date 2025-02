Da NCIS un sorprendente e curioso aggiornamento sulle squadre di Los Angeles, New Orleans e Hawai'i

News Serie TV

L'episodio della stagione 22 di NCIS - Unità anticrimine in onda negli Stati Uniti la scorsa notte ha fornito un aggiornamento sulle squadre di Los Angeles, di New Orleans e delle Hawai'i.

La vita nell'universo del franchise NCIS sta andando avanti, anche per gli agenti che fanno parte di quelle squadre non più in tv con una propria serie. L'episodio della stagione 22 di NCIS - Unità anticrimine in onda negli Stati Uniti la scorsa notte, intitolato Bad Blood, ha fornito un sorprendente e curioso aggiornamento su come stanno andando le cose in quel di Los Angeles, di New Orleans e delle Hawai'i. In Italia la puntata non arriverà molto presto, giacché l'ultima stagione ha debuttato solo da poco nella prima serata domenicale di Rai 2. Se le anticipazioni non vi fanno paura, qui di seguito vi attendono tutti i dettagli.

NCIS: Cos'è successo nell'episodio 22x13

Nel tredicesimo episodio della stagione 22, Timothy McGee (interpretato da Sean Murray) ha dimostrato di essere un grande papà oltre che un bravo agente speciale aiutando i suoi gemelli mai apparsi sullo schermo a ottenere un buon risultato nell'annuale raccolta fondi della loro scuola. Ciò vendendo confezioni di caffè in varie miscele. Con un aiuto speciale da parte della sempre disponibile Kasie Hines (Diona Reasonover), che in qualità di grande estimatrice della miscela Jitter Joe ha alzato la cornetta del telefono e si è messa a contattare potenziali acquirenti in giro per il Paese e persino il mondo, si è arrivati a un momento che ha fatto balzare dalla poltrona i fan dell'universo NCIS.

In una scena ambientata nel laboratorio di Kasie, si è vista una lavagna sulla quale era riportato il dettaglio delle vendite che la stessa aveva mediato fino a quel momento con... gli altri uffici dell'NCIS. Osservando bene, si è ottenuto indirettamente un aggiornamento su alcuni degli agenti di NCIS: Los Angeles, NCIS: New Orleans e NCIS: Hawai'i, apparentemente ancora impegnati nella risoluzione di crimini navali. Nel dettaglio, si è scoperto che Dwayne Pride (Scott Bakula) è ancora a capo della squadra della Big Easy, che Kensi Blye e G. Callen (Daniela Ruah e Chris O'Donnell) stanno lavorando ancora per l'Office of Special Projects di LA e che Jane Tennant e Ernie Malik (Vanessa Lachey e Jason Antoon) stanno mantenendo la squadra di Oahu adeguatamente caffeinata.

Mentre NCIS: Los Angeles e NCIS: New Orleans si sono concluse rispettivamente nel 2023 e 2021, dopo quattordici e sette stagioni, NCIS: Hawai'i è stata cancellata la scorsa primavera, dopo tre stagioni, impedendole di concludere le proprie storie. Attualmente, oltre alla serie principale, NCIS - Unità anticrimine, continuano ad andare in onda NCIS: Sydney e il prequel NCIS: Origins, tutte e tre confermate per la prossima stagione televisiva. Inoltre, a Paramount+ è in lavorazione NCIS: Tony & Ziva, un nuovo spin-off incentrato su Tony DiNozzo e Ziva David e sulla loro vita in Europa.