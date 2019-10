Crisis on Infinite Earths: Superman incontra Superman nella nuova foto del crossover

News Serie TV

Confermata inoltre la presenza di Audrey Marie Anderson e della sua Lyla Michaels.

Tranquilli, la vostra vista non vi sta ingannando: ci sono davvero due Superman davanti alla reception del Daily Planet! In attesa di Crisis on Infinite Earths, il maxi crossover che tra dicembre e gennaio riunirà i personaggi delle tante serie supereroistiche di The CW, una nuova foto condivisa dalla star di DC's Legends of Tomorrow Brandon Routh mostra quest'ultima in compagnia del collega Tyler Hoechlin mentre entrambi indossano l'iconico costume di Superman.

Come annunciato precedentemente, Crisis on Infinite Earths porterà sullo schermo tre versioni diverse dell'Uomo d'Acciaio: quella che Hoechlin ha già interpretato più volte in Supergirl, di fatto la versione "ufficiale" dell'Arrowverse, legata alla Lois Lane di Elizabeth Tulloch, con la quale di recente ha avuto un figlio; quella futuristica interpretata da Routh, già in passato nei panni dell'Azzurrone nel film Superman Returns, basata sul popolare fumetto di Mark Waid e Alex Ross Kingdom Come; e quella interpretata da Tom Welling in Smallville, che torna sullo schermo otto anni dopo la sua conclusione accompagnata dalla sua metà, la Lois Lane di Erica Durance. E un'altra foto, condivisa in questo caso dalla Tulloch, la ritrae in compagnia del suo Superman e del Clark Kent si Smallville davanti a un'abitazione che dovrebbe risultarvi molto familiare.

Continuano a parlare di Crisis on Infinite Earths, poche ore fa il produttore esecutivo Marc Guggenheim ha condiviso con ComicBook un nuovo dettaglio importante del crossover: Audrey Marie Anderson riprenderà il ruolo di Lyla Michaels da lei già interpretato in Arrow e The Flash. Come i lettori dei fumetti sapranno, Lyla era un'orfana che, da adulta, dopo essere stata cresciuta da Monitor, ha aiutato quest'ultimo a impedire la distruzione dell'universo nell'omonima graphic novel di culto, adottando il nome Harbinger dopo essere stata dotata del potere di creare doppelganger. "Lyla Michaels nei panni di Harbinger è una componente chiave dell'originale Crisis on Infinite Earths che eravamo determinati a onorare nel nostro crossover", ha detto Guggenheim. La foto qui di seguito la ritrae in anteprima.