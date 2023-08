Codename: Annika, il teaser trailer della nuova serie poliziesca europea

News Serie TV

Una produzione finlandese-svedese di SkyShowtime, la nuova serie segue Sannah Nedergård nei panni di un'investigatrice con una doppia identità.

SkyShowtime, la joint venture di streaming europea nata dall'unione di Comcast e Paramount Global, ha diffuso durante l'International Film Festival di Stoccolma il primo teaser trailer di Codename: Annika, una nuova serie poliziesca in arrivo sul servizio a settembre. Al centro del racconto c'è un'investigatrice sotto copertura che si intrufola nel mondo delle frodi del mondo dell'arte in nord Europa.

La trama e il cast di Codename: Annika

Creata da Mia Ylönen e Aleksi Bardy della società di produzione Helsinki-Film e diretta da dal regista finlandese AJ Annila (Peacemaker), Codename: Annika promette di far conoscere al pubblico l'intricato mondo dele frodi in ambito artistico esplorando anche cosa significa lavorare con una doppia identità. La sinossi ufficiale recita:

"La detective finlandese Emma Haka sta ancora completando il suo addestramento sotto copertura quando viene mandata in missione nel mondo corrotto del commercio di belle arti di Stoccolma. La calma e raccolta Emma assume lo pseudonimo selvaggio e focoso di Annika Stormare con l'obiettivo di avvicinarsi al gallerista Rasmus Ståhlgren, il sospettato in un caso in corso contro il riciclatore di denaro precedentemente intoccabile Blanko. Mentre Emma scava più a fondo, i confini tra lei e Annika iniziano a confondersi. Per rimanere sulle tracce di Blanko, Emma deve fare delle scelte che potrebbero cambiare per sempre la vita sua e dei suoi cari e deve cercare di rimanere dalla parte giusta nel processo.

Una produzione finlandese-svedese che originariamente aveva il titolo provvisorio di ID, Codename: Annika è nata in senso a un accordo che lo streamer ha stretto all'inizio di quest'anno con Warner Bros. Discovery per i diritti esclusivi in ​​tutta Europa di 21 originali europei HBO Max (il servizio non è presente in Italia, visto il recente lancio di Paramount+ e l'accordo già in essere tra Sky e Warner Bros. Discovery).

Il cast

Il cast comprende Sannah Nedergård (Yellow Sulphur Sky) nei panni di Emma/Annika, Ardalan Esmaili (Easy Money) nei panni di Rasmus Ståhlgren, Eva Melander (Border) nei panni di Rina Olander e Helena Bergström (House of Angels) nei panni di Agatha Torstensson, insieme a Pekka Strang (Tom of Finland) nel ruolo di Raimo Korpi, Clarisse Lhoni- Botte (Rolling to You) in quello di Béatrice Joly e Charles Martins (Emily in Paris) nel ruolo di Denver Carpentier.

Le dichiarazioni

"In quanto servizio di streaming creato appositamente per l'Europa, siamo entusiasti di presentare Codename: Annika agli abbonati di SkyShowtime", ha dichiarato a The Hollywood Reporter Monty Sarhan, CEO di SkyShowtime. "Questa sarà la nostra prima serie originale svedese-finlandese ed è una fantastica svolta nel genere Nordic Noir disponibile esclusivamente su SkyShowtime questo settembre. Questo segna il primo ruolo importante in una serie TV della talentuosa Sannah Nedergård nei panni del nostro personaggio principale Emma, ​​e sappiamo che gli spettatori ne saranno entusiasti.

La protagonista Sannah Nedergård ha detto: "Girare questa serie è stato il lavoro più intenso che abbia mai fatto, ma non mi sono mai divertita così tanto. Interpretare Emma e Annika non sarebbe mai stato possibile senza l'esperienza e la cordialità di ogni singola persona nel nostro team, penso che questo sia una serie fatta con passione.

L'idatrice Mia Ylönen ha aggiunto: "Abbiamo intervistato un ex agente sotto copertura ed esperti di frode per radicare la storia nel mondo reale delle identità scoperte e delle frodi artistiche e abbiamo aggiunto un personaggio principale che è completamente ignaro del suo lato oscuro. Emma si tuffa a capofitto nel lavoro sotto copertura e ne rimane immediatamente affascinata: non si rende conto che la sua identità di copertura finirà per svelare i suoi segreti più profondi e oscuri".