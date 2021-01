Cobra Kai non finirà con la stagione 4: Nei piani dei creatori ci sono altre stagioni e forse uno spin-off

News Serie TV

Parlano gli ideatori della serie sequel di Karate Kid tornata da poco su Netflix con i nuovi episodi: ecco cosa sperano per il futuro del franchise.

La terza stagione di Cobra Kai è arrivata in streaming su Netflix lo scorso primo gennaio e i fan, complici le feste, hanno davvero fatto una scorpacciata di episodi terminando subito la visione. Fortunatamente sappiamo che la serie è stata già rinnovata per una quarta stagione che, tuttavia, probabilmente non arriverà prima dell'anno prossimo. Ma non è tutto: intervistati dal sito PopCulture, gli ideatori e produttori esecutivi di Cobra Kai Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg e Josh Heald hanno svelato i loro piani per il futuro della serie anticipando di avere in mente ancora "diverse stagioni" e, se possibile, addirittura qualche spin-off.

Cobra Kai 4: Quando si gira la quarta stagione?

Come era già noto, la quarta stagione è pronta per essere girata visto che la fase di stesura delle sceneggiature è terminata già qualche mese fa. "Stiamo facendo di tutto per ripartire a breve. Il Covid ha messo a dura prova i piani di tutti e non è ancora possibile stabilire quando ripartirà esattamente la produzione. Ma speriamo che già adesso, all'inizio del 2021, torneremo in produzione. Stiamo solo tenendo la testa bassa e assicurandoci che la storia abbia senso e le sceneggiature siano solide in modo che quando potremo iniziare sarà tutto pronto", ha dichiarato Josh Heald.

Cobra Kai continua: I creatori vogliono altre stagioni

Sul futuro della serie, poi, gli sceneggiatori sembrano piuttosto determinati. "Abbiamo in programma molte altre stagioni dello show. Quando abbiamo iniziato a scrivere la prima stagione, avevamo già un'idea chiara del finale, ma non abbiamo mai saputo esattamente quanto tempo ci sarebbe voluto per arrivarci. Intanto abbiamo scritto la quarta stagione, o almeno la maggior parte, ma vorremmo andare oltre. Penso che sarà un dialogo continuo con Netflix", ha detto chiaramente Jon Hurwitz. In effetti il timore che Netflix voglia chiudere la serie prima del previsto è sempre dietro l'angolo ma gli autori si sono detti pronti anche a questa eventualità. "Siamo fiduciosi che saremo in grado di continuare a raccontare la storia e portarla a un finale soddisfacente", ha aggiunto Hurwitz. È prematuro immaginare anche uno o più spin-off? Secondo Hurwitz: "La speranza è che i nostri personaggi a un certo punto si trovino in situazioni che potrebbero portare a più storie lungo il percorso". L'ipotesi, quindi, non sembra campata in aria.

