Cobra Kai: Numeri folli su Netflix, meglio anche di Lucifer e The Umbrella Academy

News Serie TV

La classifica aggiornata delle Serie TV e degli altri contenuti più visti su Netflix.

Scaricata da YouTube senza troppi convenevoli, Cobra Kai, sorprendentemente, si sta affermando come uno dei più grandi fenomeni di Netflix in questo 2020. Non poco se consideriamo che la serie nata da una costola di Karate Kid non è disponibile al momento sulla piattaforma con nuovi episodi. In occasione della diffusione dei risultati del terzo quadrimestre, periodo durante il quale ha mancato - sebbene non di molto - l'obiettivo prefissato di 2,5 milioni di nuovi abbonati, il servizio di video in streaming ha rivelato che il dramedy con Ralph Macchio e William Zabka è stato visto durante le solite prime quattro settimane di disponibilità da 50 milioni di account.

Si tratta di un traguardo solo di poco inferiore a quello della seconda stagione di YOU, che in un'ideale classifica delle serie originali più viste di sempre su Netflix occupa al momento la terza posizione, dietro la stagione 4 de La casa di carta e il record di The Witcher. Il risultato di Cobra Kai è poi ancora più sorprendente se rapportato a quelli delle blasonatissime The Umbrella Academy e Lucifer, le cui stagioni più recenti si sono fermate a 43 e 38 milioni di account coinvolti, rispettivamente. E se dal poliziesco soprannaturale con Tom Ellis ci si aspettava qualcosa in più, ciò che non ci si aspettava, o almeno non era stato messo in conto da buona parte della critica, è l'altrettanto grande risultato di Ratched. Il thriller psicologico prodotto da Ryan Murphy è stato visto, sempre nelle prime quattro settimane di disponibilità, da 48 milioni di account. In questo caso, come già sottolineato in un altro approfondimento, si tratta del miglior esordio di una nuova serie originale di Netflix nel 2020.

A farla da padrone, tuttavia, sono stati i film, sempre più numerosi sulla piattaforma a fronte di numeri in costante crescita. The Old Guard con Charlize Theron in particolare ha fatto registrare il secondo miglior risultato assoluto da quando sono iniziate le rilevazioni, 78 milioni, seguito a breve distanza da Project Power con Jamie Foxx, con 75 milioni. Notevole anche il risultato di The Kissing Booth 2 (66 milioni) e del documentario American Murder: La famiglia della porta accanto (52 milioni).

Netflix: La Classifica dei più visti (aggiornata a ottobre 2020)

Le Serie TV più viste

1. The Witcher (76 milioni)

2. La casa di carta, Stagione 4 (65 milioni)

3. YOU, Stagione 2 (54 milioni)

4. Cobra Kai (50 milioni)

5. Ratched (48 milioni)

6. The Umbrella Academy, Stagione 2 (43 milioni)

7. Non ho mai... (40 milioni)

7. Space Force (40 milioni)

9. Lucifer, Stagione 5A (38 milioni)

10. Dion (32 milioni)

11. Ozark, Stagione 3 (29 milioni)

12. The Crown, Stagione 3 (21 milioni)

Classifica generale dei più visti

1. Extraction (Film) 99 milioni

2. The Old Guard (Film) 78 milioni

3. The Witcher (Serie) 76 milioni

4. Project Power (Film) 75 milioni

5. The Kissing Booth 2 (Film) 66 milioni

6. La casa di carta, Stagione 4 (Serie) 65 milioni

7. Tiger King (Docuserie) 64 milioni

8. La Missy sbagliata (Film) 59 milioni

9. YOU, Stagione 2 (Serie) 54 milioni

10. American Murder: La famiglia della porta accanto (Documentario) 52 milioni

11. Too Hot to Handle (Reality) 51 milioni

12. Cobra Kai (Serie) 50 milioni

13. Ratched (Serie) 48 milioni

14. The Umbrella Academy, Stagione 2 (Serie) 43 milioni

15. Non ho mai... (Serie) 40 milioni

15. Space Force (Serie) 40 milioni

17. La famiglia Willoughby (Film) 38 milioni

17. Lucifer, Stagione 5A (Serie) 38 milioni

17. The Social Dilemma (Documentario) 38 milioni

20. Floor Is Lava (Reality) 37 milioni