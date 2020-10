Netflix rallenta negli abbonamenti dopo il boom del lockdown, ma è sempre in vetta

News Streaming

Le azioni di Netflix in borsa sono un po' calate quando sono stati annunciati i numeri degli abbonamenti per il terzo quadrimestre, ma le prospettive rimangono eccellenti.

Netflix rallenta dopo il boom del lockdown: nel terzo quadrimestre del 2020 il colosso dello streaming aveva previsto 2.500.000 di abbonati in più, ma si è "fermato" a 2.200.000, mancando l'obiettivo prefissato per appena un paio di giorni, almeno stando al CFO dell'azienda, Spence Neumann. Ricordiamo però il contesto: nei primi due quadrimestri segnati dal Covid, Netflix ha guadagnato rispettivamente 10.100.000 e 15.800.000 abbonati nel mondo intero, una cifra mostruosa che di certo mette l'azienza ragionevolmente al riparo da inciampi dannosi, almeno sul breve termine. Neumann quindi si è permesso di minimizzare lo scarto di quei 300.000 utenti mancati all'appello, ma poi arrivati, anche se troppo tardi per prevenire un calo del titolo in borsa del 5.7%. Ecco cosa ha detto: Leggi anche Netflix, il capo Reed Hastings sul rapporto con le sale e la sfida alla Disney

300.000 abbonati mancati su 195 milioni totali è praticamente un rumore di fondo nelle previsioni. La riduzione non desta preoccupazione, stiamo meglio di come stessimo un anno fa [già a 28 milioni di utenti guadagnati nel 2020, contro i 27.800.000 dell'intero 2019, ndr]. Per misurare i nostri affari, non dobbiamo basarci sulle fluttuazioni di singoli quadrimestri... dovremmo misurare più quadrimestri e tendenze su più anni.