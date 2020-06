Cobra Kai continua a Netflix, FOX rinnova The Great North e altre news in breve

News Serie TV

Inoltre, FX rinuncia ad American Horror Story ed HBO Max lavora a una serie sul Dott. Anthony Fauci.

Cobra Kai calcherà presto un nuovo dojo. Dopo la decisione di YouTube di orientare la propria offerta di contenuti originali verso il genere non-fiction, il fortunato action dramedy sequel di Karate Kid ha trovato una nuova casa. Sarà infatti il colosso dello streaming Netflix a proporre la già ordinata terza stagione della serie tv, dopo aver reso disponibili entro la fine dell'anno le prime due.

Forse l'unico vero successo di YouTube Premium, Cobra Kai ha riportato William Zabka e Ralph Macchio negli iconici panni di Johnny Lawrence e Daniel LaRusso rispettivamente. Caduto in disgrazia, Johnny cerca di rimettersi in piedi riaprendo il noto dojo Cobra Kai, dove addestrare una nuova generazione di lottatori. Una mossa che attira subito l'attenzione del suo rivale storico, Daniel, ora un uomo di successo che ha dovuto imparare ad andare avanti senza il sostegno e la guida del maestro Kesuke Miyagi (il compianto Pat Morita). I due si ritrovano così ad affrontare i demoni del loro passato e le frustrazioni presenti, nell'unico modo in cui sanno fare: attraverso il karate.

Cobra Kai è la seconda serie di YouTube salvata da un'altra realtà televisiva dopo Step Up: High Water, riportata in vita da Starz. In un comunicato, il vice presidente dei contenuti originali di Netflix Brian Wright ha dichiarato: "L'appeal della saga di Karate Kid è senza tempo e Cobra Kai riprende da dove era stata interrotta senza perdere un colpo. La rivalità tra Daniel e Johnny è un cult e lo show ha un grande cuore ed è molto divertente. Non vediamo l'ora di presentare Cobra Kai a una nuova generazione e siamo entusiasti di essere la sua nuova casa in tutto il mondo".

The Great North rinnovata per una seconda stagione

Una delle novità della prossima stagione televisiva dell'americana FOX, The Great North è stata già rinnovata per una seconda stagione. Creata dalle sceneggiatrici di Bob's Burgers Wendy e Lizzie Molyneux insieme a Minty Lewis, la serie animata segue le avventure dei Tobin, una famiglia dell'Alaska il cui padre single, Beef, fa del suo meglio per tenere unito il suo strano gruppo di ragazzini quando i sogni artistici della sua unica figlia, Judy, la allontanano dal peschereccio di famiglia e la portano nel mondo glamour di un centro commerciale della zona. Il cast vocale include tra gli altri Nick Offerman (Parks and Recreation), Jenny Slate (Saturday Night Live), Megan Mullally (Will & Grace), Paul Rust (Love), e Will Forte (The Last Man on Earth).

Outliers: Una serie tv racconterà la storia di Anthony Fauci

HBO Max sta collaborando con l'affermato Brian Grazer (24, Genius) allo sviluppo di Outliers, serie antologica basata sul bestseller di Malcolm Gladwell Fuoriclasse. Storia naturale del successo. Scritto da Greg Walker (Titans), il drama biografico offre uno sguardo dettagliato delle ragioni e dei costi dietro il successo di determinate persone. Ogni stagione delineerà gli individui - primo dei quali Anthony Fauci, pioniere e principale esperto nel campo dell'immunologia e membro della task force creata dalla Casa Bianca per affrontare la pandemia di Covid-19 negli Stati Uniti - attraverso una lente unica, osservando il preciso momento storico che li ha portati a lasciare un'impronta fuori misura nella società e ciò che, alla fine, li ha resi dei fuoriclasse. Grazer ne sarà il produttore esecutivo con Walker, Gladwell il collega di Genius Ron Howard e Samie Kim Falvey.

FX rinuncia allo spin-off di American Horror Stories

Colpo di scena a FX. La rete via cavo ha rinunciato ad American Horror Stories, spin-off della fortunata serie antologica American Horror Story, e a Y: The Last Man, adattamento dell'omonimo fumetto di successo della DC Comics. Come parte di una nuova strategia della Disney, entrambe le nuove serie faranno parte ora dell'offerta di Hulu, il servizio di video in streaming parallelo a Disney+, che si distingue da quest'ultimo per le sue produzioni più mature. Annunciata solo un mese fa, American Horror Stories racconterà una diversa storia dell'orrore in ciascun episodio. Y: The Last Man si concentra invece sulla storia di Yorick Brown (Ben Schnetzer), uno scapestrato escapista dilettante con seri problemi di autostima che, accompagnato da una scimmia cappuccino, si propone di scoprire la causa della catastrofe che in pochi istanti ha sterminato tutti gli altri mammiferi di sesso maschile.

I pilot di NBC ancora in considerazione

Uno dei danni che l'emergenza Coronavirus ha arrecato all'industria dell'intrattenimento televisivo è aver pressoché annientato la stagione dei pilot 2020. Gran parte delle nuove serie che dal prossimo autunno faranno parte dell'offerta dei principali network americani erano state ordinate prima della crisi sanitaria. Cosa ne sarà invece di tutti i pilot mai girati? NBC ha fatto sapere che gran parte dei propri restano in considerazione. Quelli dei drama Langdon e Ordinary Joe e delle comedy Night School, Grand Crew e American Auto saranno girati più tardi quest'anno quando i set potranno riaprire. Torneranno invece in sviluppo il prossimo anno i drama At That Age ed Echo, così come le comedy Crazy for You, Jefferies e Someone Out There. Debris, per la quale erano state girate alcune scene prima dello stop, è in fase di valutazione e potrebbe ricevere un ordine diretto, mentre de La Brea sono state ordinate delle sceneggiature aggiuntive. Per conoscere tutti i dettagli di questi progetti, vi rimandiamo al nostro speciale Pilot 2020: Le Serie TV che (forse) vedremo.