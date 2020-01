Pilot 2020: Le Serie TV che (forse) vedremo

Speciali Serie TV

Iniziata la corsa alle nuove Serie TV della prossima stagione televisiva. Ecco tutti i progetti allo studio.

La strada verso la stagione televisiva 2020-21 comincia qui! Come ogni anno, sono numerosi i progetti ai quali alcuni tra gli sceneggiatori e produttori più affermati stanno lavorando sperando diventino le Serie TV del prossimo autunno. Questa è solo una parte delle idee che negli ultimi mesi le cinque principali realtà televisive statunitensi - ABC, CBS, FOX, NBC e The CW - si sono accaparrate a suon di offerte. Progetti con premesse tali da convincerle che vale la pena fare un passo in più: produrne il primo episodio, che nel gergo televisivo viene chiamato pilot. Fino alla prima metà di maggio, quando ci si riunirà a New York per presentare la nuova offerta agli Upfront, raccoglieremo in questo speciale costantemente aggiornato i profili di tutti i pilot in produzione alle reti, segnalando di volta in volta le Serie TV ordinate ufficialmente. Ricordiamo che, prima degli Upfront, cui daremo ampio spazio con diversi approfondimenti, seguirà a febbraio un secondo speciale attraverso il quale seguiremo invece la "situazione rinnovi" con il nostro consueto termometro.

Ultimo aggiornamento: 29 gennaio 2020; Legenda: S = Sceneggiatore, PE = Produttore esecutivo, R = Regista, In blu = Ultime aggiunte

Novità ABC

Drama

HARLEM'S KITCHEN

Trama: Un corale drama familiare ambientato in un raffinato ristorante di Harlem. Ellis Rice, executive chef e patriarca, gestisce un ristorante di successo con sua moglie e le tre figlie. Accade però che una morte inaspettata spinga la famiglia in un gran trambusto, mettendo a repentaglio il futuro dell'attività quando segreti rimasti a lungo sepolti vengono svelati.

Team: S/PE Zahir McGhee (Scandal); PE David Hoberman, Todd Lieberman, Marcus Samuelsson, Laurie Zaks

Studio: ABC Studios

REBEL

Trama: Ispirato dalle più recenti esperienze di vita di Erin Brockovich, il legal drama della showrunner di Grey's Anatomy Krista Vernoff racconta la storia di Annie 'Rebel' Rebelsky (Katey Sagal, Sons of Anarchy), una consulente legale che, venti anni dopo il film che l'ha resa famosa, continua a lavorare nonostante non sia laureata in legge. Simpatica, disordinata, brillante e intrepida, Rebel lotta strenuamente tanto per le sue cause quanto per le persone che ama. E quando si mette in testa qualcosa, è impossibile farle cambiare idea.

Team: S/PE Krista Vernoff (Grey's Anatomy); PE Erin Brockovich, John Davis, John Fox, Alexandre Schmitt

Studio: ABC Studios, Sony Pictures Television

THE BRIDES

Trama: Un soap drama vampiresco con elementi fortemente horror, The Brides re-immagina in chiave contemporanea e sexy il Dracula di Bram Stoker. La storia si concentra sulle tre spose del Conte, tanto belle quanto potenti, le quali prima seducono gli uomini e poi li uccidono, e racconta del loro trasferimento dalla Transylvania a New York City, dove si occupano delle rispettive famiglie diverse e lottano per preservare le proprie ricchezze, il proprio prestigio e la propria eredità.

Team: S/PE Roberto Aguirre-Sacasa (Le terrificanti avventure di Sabrina, Riverdale); R/PE Maggie Kiley; PE Greg Berlanti (YOU), Sarah Schechter

Studio: ABC Studios, Warner Bros. Television

THIRTYSOMETHING(ELSE)

Trama: Sequel dell'amata serie degli anni '80 In famiglia e con gli amici (Thirtysomething nella versione originale) a cura degli stessi ideatori, Marshall Herskovitz e Edward Zwick, la serie si concentra sui figli dei protagonisti di allora, oggi a loro volta trentenni. Il revival riporta Ken Olin e Mel Harris nei panni dei coniugi Michael e Hope Steadman, e Timothy Busfield e Patricia Wettig in quelli di Elliot e Nancy Weston.

Team: S/R/PE Edward Zwick; S/PE Marshall Herskovitz

Studio: ABC Studios, Sony Pictures Television

Comedy

MY VILLAGE

Trama: Una mamma con il nido vuoto si chiede come sia finita col ritrovarsi da sola mentre i suoi figli vivono le loro esistenze al meglio a migliaia di miglia di distanza. Decide così che il posto in cui deve stare è la sua famiglia e, mentre si intrufola nelle nuove vite dei figli, si rende conto che questi potrebbero avere bisogno di lei più di quanto pensassero.

Team: S/PE Kari Lizer (La complicata vita di Christine)

Studio: ABC Studios, Sony Pictures Television

PROSPECT

Trama: Una storia a tinte western raccontata da un punto di vista femminile: una giovane donna idealista si trasferisce alla frontiera per lavorare come insegnante. Tuttavia, i suoi ideali vengono rapidamente messi alla prova quando scopre che i suoi studenti sono degli incontrollabili ceffi da ranch, e non dei bambini.

Team: S/PE Sherry Bilsing-Graham, Ellen Kreamer (Friends, American Housewife), R/PE Randall Einhorn (The Office)

Studio: ABC Studios

Novità CBS

Drama

CLARICE

Trama: Ambientato nel 1993, un anno dopo gli eventi de Il silenzio degli innocenti di Thomas Harris, il drama si immerge in profondità nella storia mai raccontata di una Clarice Starling (il ruolo reso celebre da Jodie Foster nel film del 1991) che torna sul campo per seguire le tracce di serial killer e predatori sessuali, il tutto mentre naviga nelle acque altamente agitate della politica di Washington.

Team: S/PE Alex Kurtzman (Star Trek: Discovery), Jenny Lumet; PE Heather Kadin

Studio: CBS Television Studios

THE EQUALIZER

Trama: Remake della serie di culto degli anni '80 Un giustiziere a New York, il crime drama segue Queen Latifah (Star) ritrarre una figura enigmatica che usa le proprie ampie capacità per aiutare chi non ha nessun altro cui rivolgersi. Nella serie originale, Robert McCall era un ex agente segreto che cercava di espiare i propri peccati passati offrendo - spesso gratuitamente - i propri servigi come risolutore, protettore e investigatore.

Team: S/PE Andrew W. Marlowe (Castle), Terri Miller; PE Debra Martin Chase, Shakim Compere, John Davis, John Fox, Queen Latifah, Richard Lindheim (Un giustiziere a New York)

Studio: CBS Television Studios, Universal Television

Comedy

B POSITIVE

Trama: Da poco divorziato e in cerca di un donatore di rene, Drew è allo stremo delle forze quando incontra Gina, una donna del suo passato che si offre di aiutarlo. I due formano così un legame improbabile mentre iniziano un viaggio destinato a cambiare le vite di entrambi per sempre.

Team: S/PE Marco Pennette (Ugly Betty); PE Chuck Lorre (Mom)

Studio: Warner Bros. Television

THE UNITED STATES OF AL

Trama: La serie ruota attorno all'amicizia tra Riley (Parker Young, Enlisted), un Marine che sta lottano per riadattarsi alla vita di tutti i giorni in Ohio, e Awalmir (Adhir Kalyan, Le regole dell'amore), l'interprete afghano che ha servito con la sua unità, ora trasferitosi negli Stati Uniti per iniziare una nuova vita.

Team: S/PE Maria Ferrari (The Big Bang Theory), David Goetsch; PE Reza Aslan, Chuck Lorre, Mahyad Tousi

Studio: Warner Bros. Television

WE THE JURY

Trama: Un gruppo di giurati viene letteralmente sequestrato finché non si accorderà sul verdetto. Nulla di più difficile visto che questi uomini e queste donne non riescono a trovare un puto d'incontro neppure su cosa mangiare per pranzo.

Team: S/PE Stephanie Darrow (The Odd Couple), Dana Klein (9JKL); PE James Acaster, Kenton Allen, Matthew Justice

Studio: CBS Television Studios

Novità FOX

Drama

THE BIG LEAP

Trama: Ispirato dal reality britannico Big Ballet, il dramedy racconta una storia divertente e contemporanea sulle seconde possibilità, sull'inseguire i propri sogni e sul riprendersi ciò che ti appartiene. Un gruppo di outsider con trascorsi e provenienze diversi competono per far parte di un reality show che mira a mettere in piedi un remake moderno de Il lago dei cigni. Quello che il balletto tradizionale richiede e manca ai loro corpi è compensato dalla loro perspicacia e dal loro desiderio di re-immaginare una storia iconica adattandola al proprio stampo in un viaggio di auto-accettazione, anche fisica, a tutte le età.

Team: S/PE Liz Heldens (The Passage); PE Sue Naegle

Studio: 20th Century Fox Television, Fox Entertainment

THE CLEANING LADY

Trama: Basato su un format argentino, il drama a tinte dark segue una brillante dottoressa latina raggiungere gli Stati Uniti d'America per sottoporre il figlio malato a cure più all'avanguardia. Ma quando il trattamento non sortisce gli effetti sperati, da immigrata, lei si rende conto di essere destinata all'emarginazione sociale, condizione che rifiuta di subire passivamente, diventando una donna delle pulizie presso per la mafia e, grazie alla protezione giusta, riprendendosi la dignità che le spetta.

Team: S/PE Miranda Kwok (The 100), PE Melissa Carter (Queen Sugar), Shay Mitchell (Pretty Little Liars)

Studio: Fox Entertainment, Warner Bros. Television

Comedy

CARLA (Ordinata)

Trama: Basata su una serie di BBC creata da Miranda Hart, la comedy ruota attorno a una donna di 39 anni (Mayim Bialik, The Big Bag Theory) costantemente in lotta con sua madre e la società per dimostrare che non si può avere tutto ciò che si desidera ed essere ancora felici. Per questo motivo, Carla ha speso i soldi che i suoi genitori avevano messo da parte per il suo matrimonio per aprire un neko café (una caffetteria tematica dove i clienti possono osservare e giocare con i gatti) a Louisville, nel Kentucky.

Team: S/PE Darlene Hunt (The Big C); PE Mayim Bialik, Miranda Hart, Jim Parsons (The Big Bang Theory), Todd Spiewak, Angie Stephenson

Studio: Fox Entertainment, Warner Bros. Television

HOUSEBROKEN (Ordinata)

Trama: Una serie animata che esplora con irriverenza le disfunzioni e le nevrosi umane attraverso un gruppo di animali che vive nello stesso quartiere di periferia. Il cast vocale include Lisa Kudrow (Friends), Clea DuVall, Sharon Horgan (Catastrophe), Nat Faxon (Compagni di università), Will Forte (The Last Man on Earth), Tony Hale (Veep), Jason Mantzoukas (The League), Sam Richardson (Veep), Bresha Webb (Marlon) e Greta Lee (Russian Doll).

Team: S/PE Gabrielle Allan (Divorce)​, Jennifer Crittenden, Clea DuVall; PE Sharon Horgan, Dana Honor, Aaron Kaplan, Clelia Mountford

Studio: Fox Entertainment

Novità NBC

Drama

AT THAT AGE

Trama: Quando un ragazzo d'oro, figlio di una numerosa famiglia afroamericana, subisce un evento catastrofico, i Cooper si ritrovano ad affrontare cambiamenti cruciali, dovendo prendere decisioni destinate a cambiare le loro vite mentre segreti tenuti a lungo nascosti vengono alla luce.

Team: S/PE Carla Banks-Waddles (Good Girls); PE Debra Martin Chase​, Malcolm D. Lee

Studio: Universal Television

DEBRIS

Trama: Due agenti cresciuti su continenti diversi e con diverse mentalità devono unire le forze e lavorare insieme quando si scopre che i rottami di una navicella aliena andata distrutta stanno avendo effetti misteriosi sull'umanità.

Team: S/PE J.H. Wyman (Fringe); PE Jason Hoffs

Studio: Legendary Television

ECHO

Trama: Un procedurale incentrato su un team di investigatori che risolve crimini di alto profilo inviando i propri componenti nel passato... attraverso il corpo della vittima. Assumendone l'identità, i protagonisti devono correre contro il tempo per prevenire il crimine prima che accada.

Team: S/PE JJ Bailey; PE John Davis, John Fox

Studio: Universal Television

LA BREA

Trama: Quando un'enorme voragine si apre misteriosamente a Los Angeles, una famiglia si ritrova lacerata. Con una metà finita inspiegabilmente in un mondo primordiale, questa deve unire le forze con un disperato gruppo di sconosciuti per sopravvivere e spiegare il mistero di dove si trova e come tornare a casa.

Team: S/PE David Appelbaum (The Mentalist); PE Rachel Kaplan, Avi Nir, Alon Shtruzman, Peter Traugott, Ken Woodruff

Studio: Universal Television

ORDINARY JOE

Trama: Basata su un'idea sviluppata nel 2006 da Matt Reeves per ABC, il drama esplora le tre vite parallele di un personaggio che ha compiuto una scelta in un momento cruciale della sua vita, rivelando come questa può cambiare quando si prendono le proprie decisioni lasciandosi guidare dall'amore, dalla lealtà o dalla passione.

Team: S/PE Russel Friend, Garrett Lerner (Dr. House, Smallville); PE Rafi Crohn, Adam Kassan, Howard Klein, Matt Reeves

Studio: 20th Century Fox Television

Comedy

AMERICAN AUTO

Trama: Comedy sul posto di lavoro ambientata presso la sede di Detroit di una grande casa automobilistica, dove un gruppo di dirigenti in cattive acque cerca di ripristinare l'identità della compagnia in un settore in rapida evoluzione.

Team: S/PE Justin Spitzer (Superstore), PE Aaron Kaplan (American Housewife)

Studio: Universal Television

CRAZY FOR YOU

Trama: Giunta a un punto di stallo, la single Daisy si rituffa nel mare degli appuntamenti solo per scoprire che, mentre era fuori dai giochi, le cose sono cambiate drasticamente. Resasi conto di essere un po' arrugginita e non così "normale" e accattivante come i primi appuntamenti richiedono, Daisy si affida al supporto dei suoi amici mentre si sforza di avere successo senza tradire la sua vera personalità.

Team: S Rachele Lynn (Silicon Valley); PE Seth Meyers, Lorne Michaels (Saturday Night Live), Mike Shoemaker

Studio: Universal Television

JEFFERIES

Trama: Jim Jefferies interpreta una versione sopra le righe di se stesso - un comico con una visione unica e spesso controversa della vita di oggi, delle relazioni e della co-genitorialità con la sua migliore amica.

Team: S/PE Jim Jefferies, Suzanne Martin (Hot in Cleveland); PE Sean Hayes (Will & Grace), Todd Milliner, Alex Murray, Tim Sarkes

Studio: Universal Television

NIGHT SCHOOL

Trama: Basata sul film del 2018 La scuola serale, la sitcom segue un gruppo eterogeneo di adulti che frequenta la stessa scuola serale legare inaspettatamente durante la loro esperienza condivisa, trovandosi così ad aiutarsi reciprocamente sia dentro che fuori dall'aula.

Team: S/PE Chris Moynihan (Marlon); PE Tiffany Brown, Sheila Ducksworth, Kevin Hart, Malcolm D. Lee, Will Packer, Bryan Smiley

Studio: Universal Television

SOMEONE OUT THERE

Trama: Basata sulla serie spagnola Pequeñas Coincidencias, la commedia romantica racconta di due adulti che accettano la sfida di diventare le migliori versioni di se stessi al fine di trovare l'amore e magari l'un l'altro.

Team: S/PE Matt Hubbard (30 Rock), Dylan Morgan, Josh Siegal; PE Emiliano Calemzuk, Gonzalo Sagardia, Javier Veiga

Studio: Universal Television

THE KENAN SHOW (Ordinata)

Trama: L'ex star del Saturday Night Live Kenan Thompson veste i panni di un papà che, rimasto da poco vedovo, è determinato a essere tutto ciò di cui i suoi figli hanno bisogno, mentre con riluttanza lascia che il suo ostinato suocero (Andy Garcia, Ballers) trascorra più tempo con loro.

Team: S/PE Jackie Clarke (Superstore); R/PE Chris Rock; PE Lorne Michaels, Andrew Singer, Kenan Thompson

Studio: Universal Television

YOUNG ROCK (Ordinata)

Trama: Una storia di formazione ispirata dall'infanzia e dall'adolescenza tumultuose di Dwayne 'The Rock' Johnson (Ballers), uno dei protagonisti, cresciuto tra Hawaii, Tennessee e Pennsylvania, spesso ritrovandosi nei guai con la legge.

Team: S/PE Jeff Chiang, Nahnatchka Khan (Fresh Off the Boat); PE Jennifer Carreras, Dany Garcia, Hiram Garcia, Brian Gewirtz, Dwayne Johnson

Studio: Universal Television

SENZA TITOLO di TINA FEY e ROBERT CARLOCK​ (Ordinata)

Trama: Concepita inizialmente come spin-off di 30 Rock, la comedy segue un ricco uomo d'affari (interpretato dalla star di The Good Place Ted Danson) correre per la carica di sindaco di Los Angeles per tutte le ragioni sbagliate. Una volta eletto, lui deve capire cosa rappresenta, ottenere il rispetto del suo staff e connettersi con la figlia adolescente, il tutto mentre amministra la sua comunità.

Team: S/PE Robert Carlock, Tina Fey (30 Rock); Eric Gurian, David Miner, Jeff Richmond

Studio: Universal Television

SENZA TITOLO di PHIL JACKSON e DAN GOOR​

Trama: Comedy corale su un gruppo di amici afroamericani e sulle loro vite tra appuntamenti e calici di vino.

Team: S/PE Phil Jackson (Brooklyn Nine-Nine); PE Dan Goor

Studio: Universal Television

Novità THE CW

Drama

SUPERMAN & LOIS​ (Ordinata)

Trama: Il supereroe e la giornalista più famosi dei fumetti, alla storia Clark Kent/Superman e Lois Lain, interpretati nuovamente dagli attori dell'Arrowverse Tyler Hoechlin ed Elizabeth Tulloch, affrontano lo stress, le pressioni e le complessità derivanti tanto dalle loro responsabilità quanto dall'essere genitori nella società di oggi.

Team: S/PE Todd Helbing (The Flash); PE Greg Berlanti, Geoff Johns (Titans), Sarah Schechter

Studio: Warner Bros. Television

WALKER​ (Ordinata)

Trama: Remake contemporaneo della serie di culto con Chuck Norris Walker Texas Ranger, il crime drama segue il veterano di Supernatural Jared Padalecki negli iconici panni di Cordell Walker. Vedovo, padre di due figli e con un proprio codice morale, l'uomo fa ritorno a Austin dopo aver trascorso gli ultimi due anni sotto copertura. Scopre però che un lavoro ancora più duro lo attende a casa. Mentre cerca di riconnettersi con i suoi figli, di affrontare gli scontri con la sua famiglia e di trovare un terreno comune con la sua nuova partner, una delle prime donne nella storia dei Texas Rangers, Walker diventa sempre più sospettoso delle circostanze in cui sua moglie è venuta a mancare, e decide di vederci chiaro.

Team: S/PE Anna Fricke (Valor); PE Lindsay Liberatore, Dan Lin, Jared Padalecki

Studio: CBS Television Studios

SPIN-OFF SENZA TITOLO di ARROW

Trama: A Star City è l'anno 2040 e Mia Queen ha tutto quello che avrebbe potuto desiderare. Tuttavia, quando Laurel e Dinah si ripresentano improvvisamente nella sua vita, le cose prendono una piega scioccante e il mondo perfetto di Mia viene sconvolto. Le Canarine sono sulle tracce di una vittima di rapimento che ha legami diretti con lei e hanno bisogno del suo aiuto. Consapevole che ciò cambierà tutto, Mia non può fare a meno di essere un'eroina, e lei, Laurel e Dinah tornano nuovamente nei loro costumi per salvare la città. A interpretare le tre protagoniste sono ancora una volta Katherine McNamara, Katie Cassidy Rodgers e Juliana Harkavy.

Team: S/PE Oscar Balderrama, Jill Blankenship, Mark Guggenheim (Arrow), Beth Schwartz; PE Greg Berlanti, Sarah Schechter

Studio: Warner Bros. Television

SPIN-OFF SENZA TITOLO di THE 100

Trama: Scritta dall'ideatore di The 100 Jason Rothenberg, il prequel è ambientato all'indomani dell'apocalisse nucleare che ha distrutto la Terra e decimato la civiltà, concentrandosi su un gruppo di sopravvissuti che impara come affrontare un mondo pericoloso mentre lotta per creare una nuova e migliore società dalle ceneri della precedente.

Team: S/PE Jason Rothenberg (The 100); PE Gina Girolamo​, Leslie Morgenstein

Studio: CBS Television Studios, Warner Bros. Television